Una pasarela, un viejo ingenio y toda la creatividad: así fue el desfile de moda de la USP-T

Guadalupe Cianci contó: "estamos con una compañera viendo de emprender con la parte de corsetería. Ojalá lleguemos a tener una marca y volemos alto”. Luján Aguirre manifestó: “estamos investigando. Ahora ya sabemos más o menos las cosas que podemos hacer. La carrera tiene mucha versatilidad porque aborda desde la fotografía hasta la costura. Entonces, esas experiencias te permiten encontrar tu lugar dentro de esta profesión”. Lourdes Barthaburu refirió: “todavía estoy definiendo qué me gusta. A esta altura ya hemos pasado por todos los géneros y todas las texturas. Es momento de pensar más allá de la carrera". Milagros Oviedo dijo: “a mí me da mucha nostalgia la idea de egresar porque una le agarra cariño a la universidad. En muchos momentos pensé 'tirar la toalla' y, gracias a un grupo de amigas que son un sostén emocional muy grande, pude seguir. Es hermoso haber llegado a este punto. ¿Cómo me veo? Haciendo esto con mayor profesionalismo y poniendo todo de mí en cada diseño”.