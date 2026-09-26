Si vas al centro este sábado, podés vacunarte gratis en la peatonal

El Ministerio de Salud Pública realiza este sábado una jornada especial de vacunación en pleno microcentro de San Miguel de Tucumán. La propuesta busca facilitar el acceso a las dosis y permitir que quienes estén de compras, haciendo trámites o simplemente circulando por la zona puedan aprovechar para completar sus esquemas. El operativo se desarrolla de 9.30 a 12.30, en la esquina de las peatonales Mendoza y Muñecas.