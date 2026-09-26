Si vas al centro este sábado, podés vacunarte gratis en la peatonal

Resumen para apurados
- Salud de Tucumán vacuna gratis este sábado en la peatonal de Mendoza y Muñecas para que los vecinos completen esquemas oficiales y se protejan.
- El operativo se realiza de 9:30 a 12:30 con dosis contra gripe, Covid-19 y de calendario, facilitando la atención al paso sin tener que ir a un hospital.
- Esta iniciativa busca elevar la cobertura inmunológica provincial y prevenir enfermedades graves al acercar la salud pública a zonas de gran concurrencia.
El Ministerio de Salud Pública realiza este sábado una jornada especial de vacunación en pleno microcentro de San Miguel de Tucumán. La propuesta busca facilitar el acceso a las dosis y permitir que quienes estén de compras, haciendo trámites o simplemente circulando por la zona puedan aprovechar para completar sus esquemas. El operativo se desarrolla de 9.30 a 12.30, en la esquina de las peatonales Mendoza y Muñecas.
Durante la jornada estarán disponibles las vacunas correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación, además de las dosis contra la gripe y el Covid-19.
La iniciativa apunta especialmente a quienes tengan alguna vacuna pendiente y quieran ponerse al día sin necesidad de trasladarse hasta un centro de salud.
Desde el Ministerio de Salud Pública remarcaron la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación como una herramienta para prevenir enfermedades y reducir el riesgo de complicaciones.
El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, invitó a los tucumanos a acercarse al puesto durante la mañana. “Este sábado vacunamos en la peatonal Mendoza y Muñecas con todas las vacunas, fundamentalmente para la gripe, para el Covid y las vacunas de calendario. Aprovechemos para vacunarnos si estamos por el centro haciendo un trámite o alguna compra”, señaló.
“Las vacunas protegen de enfermedades graves y salvan vidas”, sostuvo el funcionario, al destacar la importancia de la prevención y de mantener al día las dosis previstas en el calendario oficial.