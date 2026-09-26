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Qué pasa si le agregás menta al mate: sus beneficios y cómo prepararlo

Las propiedades de esta hierba ayudan a bajar de peso y mejorar la digestión del cuerpo.

El mate es una de las bebidas favoritas de los argentinos
El mate es una de las bebidas favoritas de los argentinos Punto de Partida
Por Mercedes Mosca Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • En Argentina, tomar mate con menta se destaca por favorecer la digestión y aliviar molestias, combinando las propiedades naturales de ambas hierbas en la rutina diaria.
  • La preparación se logra infusionando menta en agua caliente sin hervir, para luego cebar la yerba mate humedecida, una costumbre clásica que amplía los sabores habituales.
  • La combinación consolida hábitos más saludables en el consumo diario de infusiones, promoviendo el bienestar digestivo y abriendo paso a nuevas mezclas funcionales con yerba.
Resumen generado con IA

El mate es una de las infusiones más tradicionales de Argentina y forma parte de la rutina cotidiana de millones de personas. Además de tomarlo solo, es habitual combinar la yerba con distintas hierbas para sumar sabores y aromas.

Cuál es la hierba que ayuda a la memoria y es ideal para agregar al mate

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Entre las alternativas se encuentra la menta, una planta conocida por su característico sabor refrescante y utilizada tradicionalmente en infusiones. Su incorporación al mate puede aportar propiedades asociadas con la digestión y el alivio de algunas molestias.

La menta ayuda a aliviar los dolores corporales y a reducir el cansansio La menta ayuda a aliviar los dolores corporales y a reducir el cansansio Glamour México

Qué beneficios tiene la menta para el organismo

La menta pertenece a la familia de las lamiáceas y es utilizada tanto en la gastronomía como en la preparación de infusiones. Históricamente, distintas culturas recurrieron a esta planta por sus propiedades aromáticas y digestivas.

Entre los beneficios que se le atribuyen se encuentran:

  • Favorecer la digestión: sus compuestos pueden contribuir al funcionamiento del sistema gastrointestinal y estimular la secreción biliar.
  • Aliviar algunas molestias: la menta contiene compuestos asociados tradicionalmente con una sensación de alivio frente a dolores de cabeza y otras molestias.
  • Aportar sensación de frescura: su aroma y sabor característicos hacen que sea una de las hierbas más utilizadas en infusiones.
  • Acompañar el descanso: algunos de sus componentes se estudian por su relación con el sistema nervioso y la relajación.

Qué beneficios aporta el mate

La yerba mate contiene compuestos bioactivos, entre ellos polifenoles, además de cafeína y otros nutrientes. Su consumo forma parte de los hábitos alimentarios habituales en Argentina.

Entre las propiedades que se le atribuyen se encuentran su aporte de antioxidantes y su contenido de algunas vitaminas y minerales. Además, al consumirse sin azúcar, es una bebida de bajo aporte calórico.

Sin embargo, sus efectos dependen de la cantidad consumida y de la forma de preparación. El mate contiene cafeína, por lo que algunas personas pueden experimentar dificultades para dormir, nerviosismo o malestar si lo consumen en exceso.

Cómo preparar mate con menta

Para incorporar menta al mate, primero se puede preparar una infusión con la hierba. El agua debe calentarse sin llegar a hervir y luego utilizarse para infusionar la menta.

Una vez preparada, se coloca la yerba mate en el recipiente hasta cubrir aproximadamente tres cuartas partes de su capacidad. Se agrega un poco de agua tibia para humedecer la yerba y evitar someterla a temperaturas demasiado altas.

Finalmente, se coloca la bombilla en diagonal y se comienza a cebar utilizando el agua infusionada con menta. De esta manera, la hierba aporta su sabor y aroma característicos al mate.

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