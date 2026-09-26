San Martín llega al límite a Jujuy: qué debe repetir para volver al triunfo y acercarse al Reducido

El “Santo” necesita algo más que una reacción en Jujuy: necesita ganar. El 4 a 2 frente a Atlético de Rafaela profundizó un presente futbolístico que ya generaba dudas y mantuvo al equipo fuera de la zona de Reducido, a seis fechas del final. Por eso, la visita a Gimnasia de Jujuy es decisiva. No sólo porque enfrente estará otro protagonista de la pelea de arriba, sino porque no ganar puede complicar todavía más las posibilidades del equipo de Alejandro Orfila.