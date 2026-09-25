El “Batalla” puso a Tucumán en la escena grande del turf

Resumen para apurados
- El 24 de septiembre, el caballo Thor Medina ganó la 71ª edición del Gran Premio Batalla de Tucumán ante más de 30.000 personas, consolidando la plaza en el turf nacional.
- Montado por Marcelo Quinteros, el ejemplar de Grupo 1 triunfó en una jornada de 17 carreras que reunió a jinetes de jerarquía internacional como el brasileño Altair Domingos.
- Tras el éxito de convocatoria, el hipódromo negocia un convenio con Palermo para transmitir y habilitar apuestas internacionales, buscando posicionarse de forma permanente.
Pasó una nueva edición del Gran Premio “Batalla de Tucumán”. Pasó un nuevo 24 de septiembre, una fecha histórica para la provincia y para el turf de la región. Pasó una nueva oportunidad de demostrarle al turf argentino y sudamericano que el “Jardín de la República” cuenta con un hipódromo capaz de convertirse en una alternativa concreta para los grandes escenarios hípicos del país. Y vaya si aprovechó la chance.
La edición número 71 del “Batalla” dejó una sensación que fue mucho más allá del resultado de una carrera. La jornada internacional, con 17 competencias, un Gran Premio y tres clásicos, fue histórica por la cantidad de público, por la jerarquía de los caballos y jockeys que llegaron desde distintos puntos del país y del continente, pero, fundamentalmente, porque dejó una imagen contundente: a más de 1.200 kilómetros de Buenos Aires también se pueden organizar carreras de caballos de primer nivel.
Más de 30.000 personas colmaron las instalaciones del Hipódromo de Tucumán. Las tribunas, los sectores internos y los alrededores de la pista estuvieron atravesados durante toda la jornada por una multitud que encontró en el “Batalla” una verdadera fiesta. Pero hubo algo todavía más significativo: quienes llegaron por primera vez a correr o a observar desde cerca la realidad del turf tucumano se fueron hablando del hipódromo, de su pista y, sobre todo, de la pasión con la que se vive este deporte en la provincia.
Expectativa
“Esta jornada marca un antes y un después para el hipódromo”, anunció Marcelo Moreno, quien asumió hace tres meses como nuevo gerente del circo hípico local. Sus palabras resumen buena parte de lo que dejó una jornada que tuvo como protagonista principal a Thor Medina, pero que terminó teniendo como gran ganador institucional al propio hipódromo.
El ejemplar porteño, adquirido por propietarios de Río Cuarto, Córdoba, llegaba con los mejores antecedentes. En febrero había ganado un Gran Premio de Grupo 1 en el Hipódromo de San Isidro y posteriormente había representado a la Argentina en el Gran Premio “Latinoamericano”, disputado en Lima, Perú. Su presencia, por sí sola, le daba una dimensión especial a la competencia.
Nunca antes había llegado al “Batalla” un caballo que, en la misma temporada, hubiera conseguido una victoria de Grupo 1. Thor Medina lo hizo y, además, respondió en la pista. Con Marcelo Quinteros en la montura, se quedó con la prueba central y terminó de ponerle el broche deportivo a una jornada que ya había comenzado a escribirse como histórica desde mucho antes de la largada.
Emoción
Quinteros todavía tenía presente la imagen de las tribunas cuando habló después de la carrera. “Antes de ingresar a las gateras, cuando veía tanta gente en las tribunas tenías ganas de llorar de la emoción. Fue algo impresionante. Nunca vi tanta gente en un hipódromo”, contó el jockey de Thor Medina.
La frase refleja una de las postales más fuertes que dejó el jueves. No fue solamente el caballo ganador, ni el nombre de los jockeys que llegaron desde distintos lugares. Fue el marco. Fue observar cómo miles de personas acompañaron una jornada que durante horas convirtió al hipódromo en uno de los grandes puntos de encuentro de la provincia.
Y si alguien podía medir el impacto de lo ocurrido desde una perspectiva internacional era Altair Domingos. El jinete radicado en Brasil, elegido el año pasado como mejor jockey de ese país, conoce los principales escenarios del continente y compitió también en Estados Unidos y Dubai. Cuenta, además, con más de 50 triunfos de Grupo 1 y durante el último año consiguió siete victorias de ese nivel.
Su opinión, entonces, tuvo un peso especial. “La verdad que me llevo la mejor imagen posible de este hipódromo. No esperaba que sea tan lindo. Quiero felicitar a la gente de la organización porque fue una gran fiesta. Y también quiero destacar el nivel de la pista, que es muy segura y está en gran forma. Estuvo todo de 10”, expresó Domingos.
El jinete no se quedó solamente con la infraestructura. También habló de lo que ocurrió alrededor de la pista. “Hubo muchísima gente. El público es muy caluroso. Siempre me hizo sentir muy bien. Aquí se vive con mucha pasión el turf”, destacó.
Domingos, además, consiguió una de las victorias de la jornada. Montando a Veloso, se adjudicó la séptima carrera del jueves. Y su regreso a las pistas argentinas tuvo un significado especial. “Volví a correr en Argentina después de seis años y ganar esta carrera para mí es algo único. Es más importante que el Pellegrini que gané en San Isidro”, aseguró, en referencia al Gran Premio “Carlos Pellegrini” que había obtenido en 2015 con Hi Happy.
Mientras los protagonistas de la pista hablaban de sus sensaciones, desde el Gobierno provincial también destacaron la dimensión que alcanzó el acontecimiento. “Es una decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo de acompañar el crecimiento de esta actividad. Los que estuvieron por primera vez en el hipódromo se dieron cuenta de la pasión con la que se vive el turf en Tucumán. Es algo sorprendente y maravilloso. La pasión de la gente contagia”, afirmó Darío Monteros, ministro del Interior de la Provincia.
Para Moreno, el “Batalla” no representa un punto de llegada, sino el comienzo de una etapa diferente. “Los gerentes de los hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata se mostraron sorprendidos del crecimiento que está teniendo el hipódromo tucumano. El Batalla es el puntapié inicial para muchos proyectos muy importantes que se van a venir. Vamos a potenciar todas las jornadas que se realicen de ahora en adelante”, anunció.
Respaldo
El gerente también remarcó el respaldo con el que cuenta la actividad. “Tenemos el apoyo del gobernador, de los propietarios de los caballos y de todo el personal del hipódromo. Eso hará mucho más fácil el trabajo de todos”, sostuvo.
Y hubo una declaración que, para Moreno, tuvo un significado especial. La valoración realizada por Domingos, un jinete acostumbrado a competir en los escenarios más importantes del continente y del mundo, fue tomada como una confirmación del camino que pretende recorrer el hipódromo tucumano. “Nos emociona mucho que un jinete del nivel de Altair Domingos, que compitió en Estados Unidos, Dubai y en todos los hipódromos de Sudamérica, destaque el nivel de nuestro hipódromo”, señaló.
Lo que se viene
Pero el objetivo ya no parece limitarse a consolidar una gran jornada anual. Moreno reveló que existen conversaciones para ampliar el alcance de las carreras tucumanas. “Tuvimos una reunión con la gente de Palermo y estamos analizando la posibilidad de hacer un convenio para que las carreras de Tucumán se puedan ver y apostar en todo el mundo”, contó.
Si esa posibilidad avanza, el impacto podría multiplicarse. Porque el “Batalla” ya demostró que Tucumán puede convocar a grandes figuras, reunir caballos de jerarquía y movilizar a una multitud. Ahora aparece el desafío de transformar esa experiencia en un camino sostenido.
El 71° Gran Premio “Batalla de Tucumán” ya es historia. Thor Medina quedó en lo más alto de una carrera que reunió antecedentes inéditos para la competencia. Marcelo Quinteros se llevó la copa y una imagen que, según sus propias palabras, difícilmente pueda olvidar. Altair Domingos descubrió un hipódromo que superó sus expectativas. Y miles de tucumanos volvieron a demostrar que la pasión por el turf sigue intacta.
Pero quizá lo más importante haya quedado resumido en aquella frase de Marcelo Moreno: “Esta jornada marca un antes y un después para el hipódromo”.
El “Batalla” terminó. Las luces se apagaron, los caballos regresaron a sus caballerizas y el público emprendió el regreso. Pero esta vez quedó algo más que una carrera en la memoria. Quedó la sensación de que Tucumán acaba de abrir una puerta y que, después de lo ocurrido el 24 de septiembre, el desafío será demostrar que lo que se vio en el hipódromo no fue una excepción, sino el comienzo de una nueva etapa.