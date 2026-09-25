El “Batalla” puso a Tucumán en la escena grande del turf

Más de 30.000 personas colmaron las instalaciones del Hipódromo de Tucumán. Las tribunas, los sectores internos y los alrededores de la pista estuvieron atravesados durante toda la jornada por una multitud que encontró en el “Batalla” una verdadera fiesta. Pero hubo algo todavía más significativo: quienes llegaron por primera vez a correr o a observar desde cerca la realidad del turf tucumano se fueron hablando del hipódromo, de su pista y, sobre todo, de la pasión con la que se vive este deporte en la provincia.