Confirmaron dónde será el velatorio de Oscar González Oro y cuándo será cremado

Resumen para apurados
- Tras morir este viernes a los 74 años por una enfermedad, Oscar González Oro será velado y cremado en un cementerio privado de San Carlos, Uruguay.
- El histórico periodista se había radicado en Uruguay durante la pandemia; la cremación se programó para el lunes en Jardines del Alma por decisión familiar.
- Su fallecimiento conmueve a los medios de comunicación argentinos, donde colegas y allegados destacan su vasta trayectoria en la radio y la televisión.
Oscar “El Negro” González Oro murió este viernes a los 74 años, después de atravesar una larga enfermedad. En las últimas horas se confirmó que su despedida no será en Argentina, sino en Uruguay, donde el histórico conductor se había radicado durante la pandemia.
La información fue dada a conocer durante la emisión de TN Central por la periodista uruguaya Marcela González, de Canal 4, quien informó desde Punta del Este dónde se realizará el último adiós al periodista.
“Será en Jardines del Alma, que es un cementerio parque, privado, que está en San Carlos”, anunció la periodista.
Además, precisó que la cremación está prevista para el lunes a las 9 de la mañana en el mismo lugar. “El lunes a las nueve de la mañana sería la cremación en Jardines del Alma”, detalló.
Desde el estudio, la periodista Sofía Kotler agregó: “La decisión de la familia es despedirlo allí”.
El último mensaje de González Oro
Antes de su muerte, González Oro había realizado una de sus últimas publicaciones públicas el 30 de julio de este año. El periodista compartió en sus redes sociales un video acompañado por un fragmento de “Qué Bonito Llegar Así”, una canción del proyecto musical Jerry’s Sound Room.
El mensaje adquirió un significado especial después de conocerse su fallecimiento. La canción aborda el paso del tiempo, la calma, el amor y las marcas que deja la vida, con una mirada reflexiva sobre una etapa en la que pierden importancia la velocidad y la necesidad de agradar para dar lugar al disfrute de los afectos y los momentos cotidianos.
“Qué bonito llegar así”, dice uno de los versos de la canción que eligió el conductor.
A lo largo de la letra también aparecen referencias a las cicatrices que deja el paso de los años, a los cambios en la manera de sentir y a los vínculos que permanecen pese al tiempo. También plantea que algunos amores pueden fortalecerse después de atravesar dificultades y que la calma puede convertirse en una forma de felicidad.
De qué murió Oscar González Oro
La muerte de Oscar “El Negro” González Oro conmocionó al mundo de la radio y la televisión. El conductor tenía 74 años y, según contaron amigos y colegas, atravesaba una dura enfermedad.
En Mediodía Noticias, por eltrece, Daniel Hadad, uno de sus amigos y compañeros de trayectoria, se refirió a su fallecimiento y recordó sus últimos meses.
“Es una mañana difícil para todos los que estuvimos con él o lo conocimos. Se fue, sobre todo, un gran tipo”, expresó Hadad durante una conversación con Luis Otero.