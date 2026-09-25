La polémica reaparición de Facundo Moyano en el programa de Moria Casán: llegó tarde y habló del escándalo con Candela Arizaga
El ex diputado llegó cuando faltaban apenas ocho minutos para el final de La Mañana con Moria, donde había sido invitado para ejercer su derecho a réplica tras las acusaciones en su contra en la causa judicial con la modelo Candela Arizaga.
Resumen para apurados
- Facundo Moyano reapareció este viernes en televisión con Moria Casán para negar las imputaciones judiciales por el confuso episodio con su pareja Candela Arizaga en Belgrano.
- El ex diputado afirmó que le practicó RCP a Arizaga tras desvanecerse en agosto, denunció maltrato policial y rechazó haber cometido delitos de violencia o suministrado drogas.
- La causa judicial sigue abierta con restricciones de acercamiento vigentes, mientras la Justicia investiga posibles violaciones a la perimetral que podrían complicar a Moyano.
Facundo Moyano reapareció este viernes y se defendió de las acusaciones que circularon en los medios sobre su relación con Candela Arizaga. El sindicalista le concedió una entrevista a Moria Casán en la que nuevamente negó la imputación que pesa en su contra y dio detalles de lo que supuestamente ocurrió la madrugada del 4 agosto en su departamento del barrio porteño de Belgrano.
“Candela casi se muere. Yo no dije que Candela tuvo un paro porque me quise hacer el héroe. Yo lo dije porque se desmayó o la quedó o tuvo una experiencia cercana a la muerte o tuvo algo que yo la vi fiambre y le hice RCP. Capaz que no sirvió para nada. Y aparte está todo documentado. Yo sé por qué lo digo. Lean el expediente y yo lo voy a demostrar”, se defendió el ex diputado peronista.
Moyano sostuvo que los delitos por los que está siendo investigado no fueron cometidos por él y cuestionó las acusaciones que pesan en su contra.
“Mi verdad en este caso, es la verdad. Es la verdad objetiva. Lo único que le tengo que aclarar son los delitos que se me imputan, que se están investigando, que no soy culpable, porque si fuera culpable estaría preso, que no tendría que haber estado preso porque no había ningún elemento probatorio”, aseguró.
En ese sentido, insistió en que “Candela jamás dijo ni que había tomado cocaína ni que la tuvo detenida”.
“No lo dijo nunca. Lo dice un policía que me pegó y se lo dije al comisario de la 13A; me pegó Ezequiel Ríos, me pegó porque es un cobarde, porque tiene abuso de autoridad y porque es un corrupto. Y lo demuestro. Y nunca habló Candela con él porque Candela no podía hablar, Moria. Candela no estaba. Había otra cosa dentro de Candela”, añadió.
El sindicalista también explicó que desconoce qué le ocurrió a su novia aquella madrugada. “No sé lo que le pasó, si fue un brote, (...) no lo sé porque no soy médico y me puedo equivocar. Pero cuando tuvo lo que yo creí que era un paro cardíaco, llamé y dije que tuvo un paro cardíaco y está documentado”, continuó.
Moyano dijo que llora porque no puede ver a Candela
Durante la entrevista, Moyano aseguró que atraviesa una situación emocional difícil por la imposibilidad de mantener contacto con Arizaga.
Dijo que llora porque “no puede ver a Candela” y que lo único que le importa es que su novia le crea. También hizo referencia a la prohibición judicial de acercamiento y contacto.
“Se dice que violé (la prohibición judicial de acercamiento y contacto), que me van a meter preso. Facundo Moyano al (Hospital) Borda. Me molesta que hay gente que es cercana, que también le entra la duda”, dijo.
Sus cuestionamientos a la prensa
Moyano también apuntó contra parte de la prensa que se refirió a su caso en distintos medios de comunicación. “¿Por qué tengo que permitir que se siente una mina en el lugar que me invitaron a mí, de Mirta Legrand, y que dice: ‘No, acá alguien está mintiendo. Yo tengo pruebas de que el perro tomó falopa de un espejo y que Facundo Moyano... Fue una periodista que la sentaron. Y yo le digo: “Menos mal que me llamaste”. A la productora le mando un saludo muy gentil. Me contesta algo que yo no digo que esté mal. Me dice: “Bueno, Facu, si vos no estás para aclarar las cosas, tu lugar lo ocupa otro”“, cuestionó.
Luego, se refirió a otras versiones que circularon sobre su situación y su entorno. “¿Yo tengo que aclarar que el perro no tomó falopa? ¿Yo lo tengo que aclarar? Y una me dice: “No, porque el padre de Facundo Moyano le pagó U$S250.00 a (Juan Pablo) Fioribello y como Facundo Moyano está peleado con el padre, solamente le dejó cincuenta lucas y ahora Facundo Moyano quiere que se le devuelven”. Yo digo esto no porque me importe lo que diga esta piba, que claramente está equivocada o es muy mala o es muy mentirosa", dijo el sindicalista sin mencionar a la periodista que supuestamente se refirió a su caso.
Moyano aseguró que decidió hablar públicamente para responder a las acusaciones y cuestionó el tratamiento que recibe cada vez que brinda declaraciones.
“Yo hablo ahora porque no hice nada, por lo menos no hice nada de lo que se me endilga, de los delitos que se me endilgan. Y yo me puedo bancar que me digan corrupto, que tengo esto. Ahora un chorro también, que tengo un campo, que tengo caballos, que no sé qué. Y yo siento que todos pueden hablar de mí. Pero nadie tiene que justificar nada y yo tengo que justificar. Y lo acepto, lo hago. Pero, si lo hago con mala cara, me critican. Si lo hago con buena cara, estoy muy tranquilo. Si no hablo, es porque no hablo. Si hablo, es porque hablo”, aseguró.
Sobre el final, volvió a remarcar qué es lo que más le preocupa de la situación y apuntó nuevamente a su vínculo con Arizaga. “No me voy a enfermar por esto. Me voy a enfermar si Candela cree eso”, concluyó.