La polémica reaparición de Facundo Moyano en el programa de Moria Casán: llegó tarde y habló del escándalo con Candela Arizaga

Sus cuestionamientos a la prensa

Moyano también apuntó contra parte de la prensa que se refirió a su caso en distintos medios de comunicación. “¿Por qué tengo que permitir que se siente una mina en el lugar que me invitaron a mí, de Mirta Legrand, y que dice: ‘No, acá alguien está mintiendo. Yo tengo pruebas de que el perro tomó falopa de un espejo y que Facundo Moyano... Fue una periodista que la sentaron. Y yo le digo: “Menos mal que me llamaste”. A la productora le mando un saludo muy gentil. Me contesta algo que yo no digo que esté mal. Me dice: “Bueno, Facu, si vos no estás para aclarar las cosas, tu lugar lo ocupa otro”“, cuestionó.