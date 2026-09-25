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21K de LA GACETA: el sábado 3 de octubre pedí tu bolsa ecológica de regalo y aprovechá la preventa

Te contamos todos los precios, beneficios con Club LA GACETA, Running Teams y el link para inscribirte.

21K de LA GACETA: el sábado 3 de octubre pedí tu bolsa ecológica de regalo y aprovechá la preventa
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA abrió la preventa de su media maratón del 11 de octubre en Tucumán y obsequiará una bolsa ecológica con la edición impresa del 3 de octubre.
  • La competencia incluye distancias de 5K, 10K y 21K, con cupos limitados, inscripción virtual y tarifas especiales para socios del club de lectores y grupos.
  • La prueba busca consolidarse como la máxima fiesta del running en la región, impulsando el turismo deportivo y la participación comunitaria en la provincia.
Resumen generado con IA

Falta cada vez menos para la gran fiesta deportiva del año: los 21K de LA GACETA, que se disputará el domingo 11 de octubre. En el marco de los preparativos, y como un beneficio especial para la comunidad, el sábado 3 de octubre los lectores podrán llevarse de regalo una bolsa ecológica exclusiva con la compra del diario impreso.

Práctica, sustentable y con un diseño especial del evento, la bolsa podrá solicitarse reservando el diario con el canillita de confianza. 

Aprovechá la nueva preventa de inscripciones

Quienes busquen formar parte del mayor desafío de running de la región ya pueden asegurar su cupo para las tres distancias disponibles: 5K (participativa), 10K y 21K (competitivas).

Los precios vigentes para la preventa hasta el 30 de septiembre son los siguientes:

5K: $42.750

10K: $52.250

21K: $61.750

Descuentos especiales con Club LA GACETA y Running Teams

Para los socios de Club LA GACETA, hay un beneficio exclusivo del 20% OFF acumulable. Con la bonificación aplicada, las tarifas quedan en:

5K: $34.200

10K: $41.800

21K: $49.400

Para acceder al beneficio, solo se debe colocar el DNI al momento de realizar el proceso de inscripción y el sistema aplicará el descuento de forma automática.

Además, los Running Teams cuentan con un 15% OFF especial para sus integrantes.

21K de LA GACETA: el sábado 3 de octubre pedí tu bolsa ecológica de regalo y aprovechá la preventa

¿Cómo inscribirse?

Los cupos para todas las modalidades son limitados. Las inscripciones se realizan de manera 100% online ingresando directamente en la web oficial del evento: 21k.lagaceta.com.ar.

Nuestros aliados para poner a la provincia en movimiento

Acompañan el desarrollo de 21K TUC LA GACETA: Marathon Deportes, Benedictino, Powerade Zero, Red de Farmacias Colores, Tu Mundo del Constructor, Octaviano, Sancor Seguros, YPF Luz, Boreal, Sanatorio del Sur, OSDE, USP-T, Al Palo, Edet, Hammer X, ST. Tropez, Sheraton Tucuman, Honorable Legislatura de Tucumán, Tucuman Turismo y Kalimera.

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