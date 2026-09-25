Las Talitas celebró sus 34 años de historia y crecimiento con un gran desfile cívico-militar
Resumen para apurados
- Las Talitas conmemoró su 34° aniversario de municipalización en Tucumán con un desfile cívico-militar encabezado por el gobernador Jaldo y la intendenta Najar.
- Durante la jornada se incorporó maquinaria pesada al parque automotor y se repasó la transformación de la localidad desde su paso de comuna rural a municipio en 1992.
- La Provincia ratificó su respaldo a la gestión local para sostener el desarrollo urbano y responder a las demandas de infraestructura en la ciudad de mayor crecimiento.
Las Talitas celebró sus 34 años de municipalización con una jornada que reunió a vecinos, instituciones educativas, fuerzas de seguridad y autoridades provinciales y municipales. El aniversario tuvo como uno de sus momentos centrales un desfile cívico-militar que recorrió la ciudad y convocó a una importante cantidad de participantes.
El gobernador Osvaldo Jaldo participó de las actividades junto a la intendenta Marta Najar, funcionarios, legisladores, concejales y representantes de distintas fuerzas de seguridad. Durante el acto, el mandatario provincial destacó el proceso de crecimiento que atravesó Las Talitas desde que dejó de ser una comuna rural para convertirse en municipio.
“Hoy es un día muy importante para Las Talitas. Son 34 años de vida, 34 años en los que se marcó un antes y un después en la municipalización de esta ciudad. No es lo mismo ser comuna rural que pasar a ser municipalidad”, afirmó Jaldo.
El gobernador sostuvo que la ciudad se convirtió en una de las localidades que más creció durante los últimos años y remarcó que ese desarrollo también generó nuevas oportunidades laborales y productivas para sus habitantes.
“Las Talitas no solo es la ciudad más joven de la provincia, sino que es la ciudad que más creció en los últimos años”, señaló.
Una celebración con escuelas y fuerzas de seguridad
El desfile reunió a establecimientos educativos públicos y privados de Las Talitas, cuyos estudiantes participaron como abanderados, escoltas y representantes de sus respectivas instituciones.
Jaldo aprovechó la celebración para reconocer el trabajo de los docentes y el rol de las escuelas en la formación de niños y jóvenes.
“Quiero agradecer a los establecimientos educativos. Gracias a los queridos docentes por lo que hacen por nuestros niños y jóvenes al frente de las aulas”, expresó.
Las fuerzas de seguridad también tuvieron un lugar destacado durante la jornada. Participaron efectivos de la Policía de Tucumán, Gendarmería Nacional, Policía Federal y Ejército, entre otras instituciones.
“Son quienes cuidan nuestra vida y nuestros bienes, quienes arriesgan su vida y su familia para cuidar la nuestra”, sostuvo Jaldo, al agradecer la presencia de los efectivos.
El acompañamiento de la Provincia
Durante la jornada también se concretó la incorporación de una retroexcavadora y una motoniveladora al parque automotor municipal. Además, las autoridades recorrieron la calle 19, una de las arterias intervenidas por el municipio.
Jaldo valoró las tareas realizadas durante los últimos años, aunque reconoció que todavía quedan necesidades por atender.
“Sabemos que se hicieron obras, se prestaron los servicios, como los equipamientos que hoy se incorporan al parque automotor. Se atiende con toda la acción social para aquellos que menos tienen y más necesitan. Pero también sabemos que falta mucho por hacer”, afirmó.
En ese sentido, aseguró que el Gobierno provincial continuará acompañando a la gestión municipal.
“Este gobernador va a acompañar desde el Gobierno provincial hasta el último a la intendenta para que podamos cumplir con las necesidades mayores que tienen los queridos talitenses que viven los 365 días del año en esta ciudad”, expresó.
34 años de una ciudad en crecimiento
La intendenta Marta Najar destacó que el aniversario permitió repasar parte del camino recorrido desde la municipalización, ocurrida el 21 de septiembre de 1992, y poner en valor la participación de las instituciones de la ciudad.
“Hoy hicimos la entrega de dos máquinas pesadas, una retroexcavadora y una motoniveladora, compradas por administración. También tenemos obras terminadas, como las calles totalmente adoquinadas, y el desfile cívico-militar, con la participación de todas las escuelas de nuestro municipio, tanto privadas como públicas”, señaló.
También estuvo presente el legislador Carlos Najar, ex intendente de Las Talitas, quien destacó el desarrollo de la ciudad y los trabajos realizados para mejorar distintas arterias.