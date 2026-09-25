Manisur pidió su propia quiebra: la empresa cordobesa de maní acumuló deudas por más de $20.000 millones
La firma, radicada en Santa Eufemia, Córdoba, tiene 90 empleados y exportaba maní a Europa, Asia, América y otros mercados. La compañía declaró una situación de “insolvencia definitiva e irremediable” y atribuyó el colapso a un fuerte deterioro financiero y a la falta de materia prima.
Resumen para apurados
- La empresa manisera Manisur pidió su propia quiebra ante la Justicia de La Carlota, Córdoba, tras acumular deudas por más de $20.000 millones y quedar en insolvencia definitiva.
- El colapso se aceleró por vender bajo costo, la falta de materia prima tras un conflicto con un socio clave y el fracaso en conseguir nuevos inversores o financiamiento bancario.
- La caída amenaza 90 puestos laborales y la economía de Santa Eufemia, localidad de 2.500 habitantes, además de cortar tres décadas de envíos de maní a mercados internacionales.
La empresa cordobesa Manisur S.A., dedicada al procesamiento y exportación de maní, pidió su propia quiebra ante la Justicia de La Carlota tras declarar una situación de “insolvencia definitiva e irremediable”. La compañía, fundada en 1992 y radicada en Santa Eufemia, acumula un pasivo de $20.337 millones, frente a activos por $15.472 millones.
La presentación judicial se produjo después de que la empresa no pudiera afrontar la cuarta cuota de un acuerdo concursal, cuyo vencimiento está previsto para el 10 de octubre de 2026. En su último ejercicio, cerrado el 28 de febrero de este año, Manisur registró una pérdida de $6.811 millones y un patrimonio neto negativo de $4.865 millones.
Manisur: qué llevó a la empresa de maní a la quiebra
Según la documentación presentada ante la Justicia, la situación financiera de Manisur se deterioró durante el último ejercicio hasta hacer inviable la continuidad de la compañía. La firma vendió su producción por debajo del costo: tuvo ventas por $11.413 millones, mientras que el costo de las mercaderías vendidas alcanzó los $16.890 millones.
A ese resultado se sumaron gastos de comercialización por $1.626 millones y de administración por $179 millones. Además, los resultados negativos acumulados de ejercicios anteriores alcanzaban los $11.730 millones.
La empresa ya había atravesado una crisis anterior y conseguido un acuerdo concursal homologado judicialmente. Sin embargo, según sostuvo en la presentación, la acumulación de factores adversos durante el último ejercicio hizo imposible continuar con ese esquema.
El conflicto entre los accionistas y la falta de maní
Uno de los factores que aceleró el derrumbe fue un conflicto vinculado con el abastecimiento de materia prima. A comienzos de 2026, Manisur había acordado recibir aproximadamente 8.000 toneladas de maní de El Socorro para procesarlo y comercializarlo durante la temporada.
A partir de ese compromiso, la empresa realizó inversiones para poner en condiciones su planta, contrató trabajadores temporarios, firmó contratos de exportación y obtuvo prefinanciaciones por US$ 350.000.
Sin embargo, cuando llegó el momento de entregar la materia prima, El Socorro comunicó que el maní sería destinado a cumplir compromisos propios. De acuerdo con la presentación judicial, esto dejó a Manisur sin materia prima para producir y, al mismo tiempo, comprometió el financiamiento y los contratos de exportación que había firmado.
La compañía tampoco pudo compensar esa falta mediante la compra de maní a terceros. Según el expediente, la situación generó desconfianza entre productores y dificultó la posibilidad de conseguir nuevos proveedores.
Una empresa clave para Santa Eufemia
La crisis de Manisur tiene un fuerte impacto en Santa Eufemia, localidad cordobesa de unos 2.500 habitantes donde la compañía constituía una de las principales fuentes de empleo.
Al momento de solicitar la quiebra, la firma se encontraba sin actividad productiva, sin materia prima y sin financiamiento, además de registrar deudas con proveedores y empleados.
La empresa dio por terminada anticipadamente la temporada de 65 trabajadores de prestación discontinua, con reserva de puesto, y redujo la jornada laboral del resto del personal.
La situación también generó dificultades para mantener las instalaciones. Manisur acumuló facturas de electricidad y advirtió que un eventual corte del suministro podía afectar las cámaras de seguridad del establecimiento y dejar sus bienes sin protección.
Manisur buscó inversores antes de pedir la quiebra
Antes de recurrir a la Justicia, la compañía intentó encontrar alternativas para evitar el cierre. Según el acta de la Asamblea General Ordinaria N° 36, realizada el 8 de septiembre de 2026, se evaluó incorporar un nuevo inversor o accionista, establecer asociaciones productivas, trabajar a fasón, conseguir financiamiento y encontrar nuevas fuentes de abastecimiento de maní.
Ninguna de esas alternativas prosperó.
La asamblea resolvió por unanimidad que no existía una alternativa razonable y viable para evitar el procedimiento judicial y autorizó al directorio, encabezado por Axel Claudio Gerbaudo, a formalizar el pedido de quiebra.
De Santa Eufemia a los mercados internacionales
Manisur comenzó sus actividades en 1992 y durante más de tres décadas desarrolló una cadena productiva que incluía la multiplicación de semillas, producción agrícola, almacenamiento, acondicionamiento, selección y exportación de maní.
La compañía comercializaba maní confitería seleccionado en grano para consumo humano y había construido una cartera de clientes en mercados de la Unión Europea, Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Canadá, China y distintos países de América Latina.
El pedido de quiebra pone así en riesgo la continuidad de una empresa con más de 30 años de trayectoria y una fuerte presencia en una de las principales zonas productoras de maní de la Argentina.