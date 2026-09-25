Manisur pidió su propia quiebra: la empresa cordobesa de maní acumuló deudas por más de $20.000 millones

La presentación judicial se produjo después de que la empresa no pudiera afrontar la cuarta cuota de un acuerdo concursal, cuyo vencimiento está previsto para el 10 de octubre de 2026. En su último ejercicio, cerrado el 28 de febrero de este año, Manisur registró una pérdida de $6.811 millones y un patrimonio neto negativo de $4.865 millones.