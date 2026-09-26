El dato clave a tener en cuenta para lograr el lavado de pelo perfecto

Tampoco es necesario frotar con intensidad, un masaje suave en el cuero cabelludo con la yema de los dedos, nunca con las uñas, es lo adecuado. Poner un extra de champú en el largo del pelo es innecesario ya que las puntas no producen grasa por sí mismas; solo acumulan algo de polvo o restos de productos. Poner shampoo de más en las puntas elimina la humedad natural ya que se abren las cutículas del pelo y se vuelve poroso y quebradizo, se genera frizz y enredos al lavarlo agresivamente, las hebras chocan entre sí, pierden suavidad y también sufre el bolsillo porque se desperdicia producto sin ningún beneficio real.