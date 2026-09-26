Manos, pies y pelvis: los tres puntos de contacto que definen tu comodidad sobre la bicicleta

¿Qué hace un bike fitter?

El proceso comienza con una entrevista. Después, la evaluación física lleva entre dos y tres horas. Se analiza la flexibilidad, dismetrías (diferencias de longitud en piernas), historial de lesiones y objetivos sobre la bici. El análisis del pedaleo se hace sobre un rodillo, a menudo usando sensores de video 3D, goniómetros o mantas de presión sobre la silleta. Los ajustes son milimétricos de la altura, retroceso y ángulo del asiento; longitud y altura de la potencia del manubrio, posición de los pies e inclinación de las palancas de freno y cambios.