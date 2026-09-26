Por qué los veterinarios usaron miel y azúcar en vez de puntos en una perra mordida

Resumen para apurados
- Veterinarios trataron recientemente a una perra mordida con miel y azúcar en una clínica para evitar infecciones graves que causaría una sutura.
- El animal fue atacado por otro perro rescatado. El método, llamado cierre por segunda intención, permite drenar bacterias y regenerar tejido sano desde el fondo.
- Avalada por la OMS, esta técnica con agentes osmóticos se aplica también en humanos para tratar quemaduras, úlceras y bacterias resistentes a antibióticos.
El susto fue mayúsculo. “Fue un mal cálculo. Ninguno de los dos tuvo la culpa”, cuenta Mariana sobre la curación que presenció en la veterinaria tras llevar a su perra beagle de cinco años. La pequeña fue atacada por un pitbull que la propia integrante del grupo rescatista "Huellas de Esperanza" salvó tras años de maltrato. “Como él no logra sociabilizar con sus pares, tienen que estar separados”, relata la “huellera”, como se identifican simpáticamente los miembros de la agrupación. El pitbull está en tránsito y, por un descuido al sacar el vehículo, los animales se cruzaron. La pelea terminó con la beagle herida en su pata trasera.
La rescatista realizó los primeros auxilios y la trasladó a la veterinaria Chilpay. En la sala de emergencias, el protocolo avanzó según lo previsto: bozal preventivo, limpieza, analgésicos y antibióticos inyectables. Sin embargo, vino la sorpresa: la herida más profunda no recibiría el mismo procedimiento que las otras dos, que sí llevaron puntos. En vez de hilo y aguja, aplicaron azúcar y miel con un apósito estéril.
Los motivos médicos
“Sigo sorprendida porque era un agujero grande. Usaron miel y azúcar y la herida ya está casi cerrada a menos de dos semanas del ataque”, comentó Mariana. ¿Por qué no se suturó? Además de evitarle un dolor innecesario al animal, la razón médica técnica se denomina cierre por segunda intención y es clave en mordeduras.
Los colmillos actúan como agujas hipodérmicas que inyectan bacterias profundas de la saliva. Si se cose de inmediato (cierre primario), se crea una cámara sellada sin oxígeno: el entorno perfecto para que esas bacterias se multipliquen y formen un absceso o una infección grave.
La herida debe permanecer abierta para permitir el drenaje y el desbridamiento (limpieza del tejido muerto). Al tratarla con azúcar o miel, el cuerpo genera un "piso" de tejido sano —llamado tejido de granulación— que va rellenando el espacio desde el fondo hacia la superficie.
Cabe hacer una aclaración fundamental: en medicina se utiliza miel o azúcar de grado médico o manipulada en condiciones estériles. No se recomienda aplicar azúcar o miel de cocina directamente en casa sin indicación profesional, ya que los productos comerciales pueden contener esporas bacterianas.
¿Sirve para los humanos?
Absolutamente. La miel de grado médico y los apósitos osmóticos de azúcar se utilizan en medicina humana para tratar úlceras por presión (escaras), quemaduras y heridas infectadas resistentes a antibióticos. El procedimiento cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que incluye el uso del azúcar y la miel como agentes osmóticos y antisépticos eficaces en sus manuales de tratamiento de heridas cuando no hay insumos avanzados.