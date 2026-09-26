Por qué los veterinarios usaron miel y azúcar en vez de puntos en una perra mordida

El susto fue mayúsculo. “Fue un mal cálculo. Ninguno de los dos tuvo la culpa”, cuenta Mariana sobre la curación que presenció en la veterinaria tras llevar a su perra beagle de cinco años. La pequeña fue atacada por un pitbull que la propia integrante del grupo rescatista "Huellas de Esperanza" salvó tras años de maltrato. “Como él no logra sociabilizar con sus pares, tienen que estar separados”, relata la “huellera”, como se identifican simpáticamente los miembros de la agrupación. El pitbull está en tránsito y, por un descuido al sacar el vehículo, los animales se cruzaron. La pelea terminó con la beagle herida en su pata trasera.