SociedadSalud

Por qué los veterinarios usaron miel y azúcar en vez de puntos en una perra mordida

La beagle fue atacada por un pitbull y la herida más profunda no recibió sutura. El método se llama cierre por segunda intención y es clave en mordeduras para evitar abscesos e infecciones graves.

Por qué los veterinarios usaron miel y azúcar en vez de puntos en una perra mordida
IMAGEN CREADA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Veterinarios trataron recientemente a una perra mordida con miel y azúcar en una clínica para evitar infecciones graves que causaría una sutura.
  • El animal fue atacado por otro perro rescatado. El método, llamado cierre por segunda intención, permite drenar bacterias y regenerar tejido sano desde el fondo.
  • Avalada por la OMS, esta técnica con agentes osmóticos se aplica también en humanos para tratar quemaduras, úlceras y bacterias resistentes a antibióticos.
Resumen generado con IA

El susto fue mayúsculo. “Fue un mal cálculo. Ninguno de los dos tuvo la culpa”, cuenta Mariana sobre la curación que presenció en la veterinaria tras llevar a su perra beagle de cinco años. La pequeña fue atacada por un pitbull que la propia integrante del grupo rescatista "Huellas de Esperanza" salvó tras años de maltrato. “Como él no logra sociabilizar con sus pares, tienen que estar separados”, relata la “huellera”, como se identifican simpáticamente los miembros de la agrupación. El pitbull está en tránsito y, por un descuido al sacar el vehículo, los animales se cruzaron. La pelea terminó con la beagle herida en su pata trasera.

La rescatista realizó los primeros auxilios y la trasladó a la veterinaria Chilpay. En la sala de emergencias, el protocolo avanzó según lo previsto: bozal preventivo, limpieza, analgésicos y antibióticos inyectables. Sin embargo, vino la sorpresa: la herida más profunda no recibiría el mismo procedimiento que las otras dos, que sí llevaron puntos. En vez de hilo y aguja, aplicaron azúcar y miel con un apósito estéril.

Los motivos médicos

“Sigo sorprendida porque era un agujero grande. Usaron miel y azúcar y la herida ya está casi cerrada a menos de dos semanas del ataque”, comentó Mariana. ¿Por qué no se suturó? Además de evitarle un dolor innecesario al animal, la razón médica técnica se denomina cierre por segunda intención y es clave en mordeduras.

Los colmillos actúan como agujas hipodérmicas que inyectan bacterias profundas de la saliva. Si se cose de inmediato (cierre primario), se crea una cámara sellada sin oxígeno: el entorno perfecto para que esas bacterias se multipliquen y formen un absceso o una infección grave. 

La herida debe permanecer abierta para permitir el drenaje y el desbridamiento (limpieza del tejido muerto). Al tratarla con azúcar o miel, el cuerpo genera un "piso" de tejido sano —llamado tejido de granulación— que va rellenando el espacio desde el fondo hacia la superficie.

Cabe hacer una aclaración fundamental: en medicina se utiliza miel o azúcar de grado médico o manipulada en condiciones estériles. No se recomienda aplicar azúcar o miel de cocina directamente en casa sin indicación profesional, ya que los productos comerciales pueden contener esporas bacterianas.

¿Sirve para los humanos?

Absolutamente. La miel de grado médico y los apósitos osmóticos de azúcar se utilizan en medicina humana para tratar úlceras por presión (escaras), quemaduras y heridas infectadas resistentes a antibióticos. El procedimiento cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que incluye el uso del azúcar y la miel como agentes osmóticos y antisépticos eficaces en sus manuales de tratamiento de heridas cuando no hay insumos avanzados.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja
1

Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja

Jaldo asoció la baja de la pobreza en Tucumán al diálogo con la Nación
2

Jaldo asoció la baja de la pobreza en Tucumán al diálogo con la Nación

Dos reuniones, una foto y (demasiadas) sospechas en la Capital
3

Dos reuniones, una foto y (demasiadas) sospechas en la Capital

Jaldo celebró la Zona Fría y reclamó subsidios para la luz: “Como calefaccionamos el sur, refrigeremos el norte”
4

Jaldo celebró la Zona Fría y reclamó subsidios para la luz: “Como calefaccionamos el sur, refrigeremos el norte”

Por qué motivos el Ejecutivo de Tucumán pide ampliar en $1,07 billones el presupuesto
5

Por qué motivos el Ejecutivo de Tucumán pide ampliar en $1,07 billones el presupuesto

Ranking notas premium
Nos trataba de negros y muertos de hambre: tres vecinas de Graneros que denuncian a Huesen piden declarar
1

"Nos trataba de negros y muertos de hambre": tres vecinas de Graneros que denuncian a Huesen piden declarar

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú
2

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú

Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja
3

Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja

Dos reuniones, una foto y (demasiadas) sospechas en la Capital
4

Dos reuniones, una foto y (demasiadas) sospechas en la Capital

Qué hay detrás del dato de pobreza en Tucumán y cómo quedó frente al resto del país
5

Qué hay detrás del dato de pobreza en Tucumán y cómo quedó frente al resto del país

Más Noticias
Alerta por ciclogénesis: cuándo llega el cambio de tiempo y cuáles serán las provincias más afectadas

Alerta por ciclogénesis: cuándo llega el cambio de tiempo y cuáles serán las provincias más afectadas

¿Cuándo llegará la lluvia a Tucumán? El pronóstico anticipa cómo seguirá el tiempo después del calor

¿Cuándo llegará la lluvia a Tucumán? El pronóstico anticipa cómo seguirá el tiempo después del calor

Cómo fueron los últimos meses de Oscar González Oro antes de morir: Una larga agonía

Cómo fueron los últimos meses de Oscar González Oro antes de morir: "Una larga agonía"

Si vas al centro este sábado, podés vacunarte gratis en la peatonal

Si vas al centro este sábado, podés vacunarte gratis en la peatonal

Horóscopo chino: los signos que encontrarán claridad y cumplirán sus metas a fin de septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que encontrarán claridad y cumplirán sus metas a fin de septiembre, según Ludovica Squirru

Día del Empleado de Comercio: qué locales estarán abiertos y cuáles cerrarán el lunes 28

Día del Empleado de Comercio: qué locales estarán abiertos y cuáles cerrarán el lunes 28

El calor será el protagonista en Tucumán durante el último fin de semana de septiembre

El calor será el protagonista en Tucumán durante el último fin de semana de septiembre

Alerta amarilla por lluvias y tormentas: cuáles son las provincias más afectadas este sábado

Alerta amarilla por lluvias y tormentas: cuáles son las provincias más afectadas este sábado

Comentarios