La explicación evolutiva de los nocturnos que la sociedad moderna no contempla

Advertencias

La profesora Elizabeth Klerman, neuróloga en la Escuela de Medicina de Harvard, subraya: “Hay millones de personas que están despiertas en medio de la noche, y hay pruebas bastante sólidas de que su cerebro no funciona tan bien como durante el día. Mi petición es que se investigue más sobre este tema, porque su salud y seguridad, al igual que la de los demás, están en juego”. La especialista sugiere ampliar el campo porque hay datos conductuales que siguen un patrón. Según Michael Perlis, coautor y profesor en la Perelman School of Medicine de la Universidad de Pensilvania, por la cantidad de personas despiertas a cada hora, el suicidio es estadísticamente más probable durante la noche.