Ya tomó la mamadera y sigue llorando: qué está tratando de decirte tu bebé

Muchas veces asumimos que el llanto de un bebé de pocos meses solo significa una cosa: hambre. Pero si acaba de tomar su mamadera completa y sigue irritable, darle más leche por la fuerza o esperar que "se le pase solo" no siempre es la solución. A los 3 o 4 meses, los bebés usan el llanto para comunicar muchas más cosas. Si la mamadera ya está dada, hay que chequear otros aspectos. Algunos parecen ridículos y otros arrojan verdaderos salvavidas a la situación.