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Qué prepara Tucumán para mostrar todo su potencial en la Feria Internacional de Turismo 2026

Con una nutrida delegación pública y privada, la provincia llevará a La Rural de Buenos Aires su oferta. Habrá rondas de negocios, shows en vivo y degustaciones tradicionales.

Del 26 al 29 de septiembre se realizará la feria en Palermo.
Del 26 al 29 de septiembre se realizará la feria en Palermo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán presentará su oferta turística en la FIT 2026, del 26 al 29 de septiembre en La Rural de Buenos Aires, para consolidar su liderazgo y atraer visitantes al Norte argentino.
  • La comitiva pública y privada montará degustaciones, espectáculos folclóricos y destacará a Tafí del Valle, candidato a los premios Best Tourism Villages de ONU Turismo.
  • Mediante rondas de negocios y nuevos circuitos regionales, la provincia apunta a captar inversiones y afianzar un flujo constante de turismo internacional y local a futuro.
Resumen generado con IA

Tucumán dirá presente en una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2026), el evento cumbre del sector que reúne a los principales destinos, operadores y profesionales del turismo mundial. Del 26 al 29 de septiembre, en el predio de La Rural de Palermo, en Buenos Aires, la delegación tucumana buscará consolidar su liderazgo en el Norte argentino y cautivar tanto a los profesionales del trade turístico como al público general.

La comitiva provincial estará encabezada por las máximas autoridades del Ente Autárquico Tucumán Turismo (EATT), junto a un equipo técnico interdisciplinario del organismo. Además, en una clara muestra de trabajo mancomunado, la provincia viajará acompañada por representantes de municipios y comunas del interior, así como por una amplia delegación del sector privado integrada por cámaras hoteleras, gastronómicas, agencias de viajes y prestadores de servicios de las distintas regiones turísticas.

Uno de los grandes atractivos y ejes conceptuales de la propuesta tucumana en esta edición será Tafí del Valle, que arriba a la feria en el marco de su postulación oficial en los prestigiosos premios Best Tourism Villages de ONU Turismo, distinción que reconoce a los mejores pueblos turísticos del mundo por su sostenibilidad y preservación del patrimonio. En ese sentido, el destino vallisto tendrá un rol protagónico con espacios dedicados a la exhibición de artesanías tradicionales, conversatorios especiales y presentaciones técnicas que expondrán el valor de su identidad, sus paisajes y su cultura ancestral.

Sabores identitarios, cultura y grandes lanzamientos

La gastronomía volverá a ser una de las grandes cartas de presentación de la provincia. A lo largo del evento, el stand de Tucumán albergará degustaciones permanentes de sus sabores más emblemáticos: el auténtico sánguche de milanesa, las tradicionales empanadas tucumanas, los reconocidos quesos de Tafí del Valle y clásicos dulces regionales como el cayote con nuez. A ello se sumarán exclusivas catas guiadas por sommeliers para descubrir la riqueza de la Ruta del Vino en Altura, además de clases magistrales de cocina en vivo.

El color y la música de la provincia se harán sentir en distintos rincones del predio ferial. El cronograma prevé intervenciones de cuerpos de ballet folclórico en los accesos de La Rural, presentaciones de destacados artistas tucumanos en los escenarios centrales -con recitales de Noralía Villafañe y Diego Molina- y un emotivo homenaje audiovisual y musical a Mercedes Sosa.

En paralelo a las actividades recreativas y de promoción masiva, el EATT y las delegaciones locales desplegarán una intensa agenda institucional y de conferencias. Entre ellas, se destacan la presentación conjunta de circuitos integrados como “Valles Místicos” junto a la provincia de Catamarca, lanzamientos de eventos deportivos de jerarquía como el Seven de Rugby, y la participación en rondas de negocios para concretar alianzas estratégicas que aseguren la llegada de más turistas e inversiones a Tucumán.

Temas Ente Tucumán Turismo
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