Qué prepara Tucumán para mostrar todo su potencial en la Feria Internacional de Turismo 2026

Uno de los grandes atractivos y ejes conceptuales de la propuesta tucumana en esta edición será Tafí del Valle, que arriba a la feria en el marco de su postulación oficial en los prestigiosos premios Best Tourism Villages de ONU Turismo, distinción que reconoce a los mejores pueblos turísticos del mundo por su sostenibilidad y preservación del patrimonio. En ese sentido, el destino vallisto tendrá un rol protagónico con espacios dedicados a la exhibición de artesanías tradicionales, conversatorios especiales y presentaciones técnicas que expondrán el valor de su identidad, sus paisajes y su cultura ancestral.