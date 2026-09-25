Estación Aráoz: la tranquilidad de un pueblo, sacudida por los vínculos narcos
La detención de un piloto de avionetas de esa localidad, en la causa por el tráfico de 470 kilos de cocaína, fue el último antecedente registrado en tres años. Un crimen y un millonario cargamento de marihuana, los otros casos.
Resumen para apurados
- La detención de un piloto y el secuestro de avionetas en Estación Aráoz vincularon a este pueblo tucumano con el tráfico de 470 kilos de cocaína.
- El caso se suma al secuestro de 302 kilos de marihuana y a un crimen en 2023, dentro de un área rural estratégica para ocultar y trasladar droga.
- La causa sienta un precedente judicial al vincular pistas locales con narcovuelos, mientras la comunidad teme el avance de redes criminales en la región.
Estación Aráoz es una localidad ubicada a unos 43 kilómetros de San Miguel de Tucumán. De la noche a la mañana, este pequeño pueblo quedó en el centro de las sospechas por posibles vínculos narcos. Allí los investigadores encontraron una pista de aterrizaje que podría haber sido utilizada por una organización para traficar 470 kilos de cocaína. Esa fue la última novedad, pero no la primera. “Son situaciones que han movilizado a toda la comunidad”, reconoció Emilio Caratti, comisionado rural de la zona.
Todo comenzó en junio pasado, cuando Gendarmería Nacional descubrió que en la caja de una Toyota Hilux se transportaban 470 kilos de cocaína. Por este hecho fueron detenidos Marcos Nacif (transportaba la cocaína), Rodrigo “Icha” Chávez (supuesto propietario del vehículo en el que se transportaba la sustancia y ex candidato a concejal de Famaillá), Pablo Abraham Pérez (sindicado como el responsable de la organización), Enrique Santos Catulo, su hijo Ernesto Catulo Chamas y Matías Díaz (estos tres últimos podrían estar vinculados con maniobras de lavado de activos).
En silencio, el fiscal Rafael Vehils Ruiz continuó con la pesquisa. Sumó los indicios suficientes para que el juez José Manuel Díaz Vélez ordenara una serie de allanamientos. En esas medidas fueron detenidos Mateo Mauricio Bonetti, Silvio “Chivo” Medina (cumplía arresto domiciliario por una causa de drogas) y Ramiro Paradi. Los tres se negaron a declarar cuando fueron llevados a indagatoria.
El eslabón clave
Bonetti se transformó en una pieza clave para los investigadores. Él integra una familia dedicada a brindar servicios agropecuarios, entre ellos la fumigación. Por esa razón, en el paraje conocido como Tres Pozos, a la vera de la ruta 302, hay un campo con una pista de aterrizaje. Los allegados al detenido aseguran que está debidamente habilitada. Los investigadores tratan de confirmar esa versión porque la pista no aparecería en los registros oficiales consultados hasta el momento.
“El padre de ese chico desde hace años se dedica a esa actividad. Siempre supimos que existía esa pista. No es nada secreto”, dijo Julio, habitante de esa localidad, que se mostró sorprendido por la detención del muchacho. “Estamos en una zona muy productiva y es normal ver avionetas por aquí. No tenemos la más mínima idea de lo que pueden llevar. Para nosotros están fumigando”, indicó.
Pero más allá de todas las dudas, Vehils Ruiz avanzó sobre un aspecto sobre el que no se conocerían antecedentes en la historia reciente del narcotráfico de Tucumán. Por primera vez, en una causa por drogas, los investigadores habrían logrado vincular una pista de aterrizaje con un posible vuelo narco y retener seis avionetas que se guardaban en los hangares.
“Mucho no podemos decir porque no sabemos nada de la causa. Esperamos que la Justicia acelere la investigación”, sostuvo Caratti. “Sí puedo asegurar que su padre es muy conocido en esta localidad. Es una persona que siempre le rindió culto al trabajo y que no llevaba una vida ostentosa”, añadió el funcionario en una entrevista con LA GACETA.
Poco se sabe hasta ahora de las actividades que desarrollaba Bonetti. Algunos señalaron que se dedicaba al alquiler de peloteros; otros, que tenía un gimnasio y que aspiraba a tener una cadena de estos locales en el este tucumano. Sí se confirmó que es piloto de avión. Las autoridades de la comuna de Estación Aráoz y Tacanas le agradecieron públicamente que haya tomado fotografías desde el aire durante una carrera de mountain bike que se desarrolló en esas tierras. Ese dato también es tenido en cuenta por los investigadores. No descartan que el joven haya piloteado una aeronave utilizada para transportar la droga y que el cargamento haya sido descargado en otro punto.
“Obviamente que tenemos miedo. Esta es una localidad muy chica en la que, en los últimos tiempos, pasaron cosas muy graves. Además, hay personas que tenían una vida normal y, de la nada, aparecieron manejando lujosos vehículos”, sostuvo María Azucena.
Un crimen cargado de dudas
La vecina hace referencia a episodios que alteraron la tranquilidad del pueblo. En los últimos tiempos, Estación Aráoz fue noticia por cuestiones vinculadas con la droga. El 10 de agosto de 2023, Lautaro Alexander Ostriz (24) fue privado de su libertad en Estación Aráoz. Su cuerpo fue hallado en un canal de la zona. Lo habían asesinado de dos mazazos en la cabeza.
Cristian Leal (25) fue un testigo clave en la causa. Él dijo que había sido convocado por una prestamista de Banda del Río Salí para que citara a la víctima y así pudiera saldar su deuda. Relató que un hombre que regenteaba una casa de apuestas clandestina en Lastenia fue el que lo mató a golpes. Leal brindó esa declaración pese a la oposición de sus defensores. Después de que la jueza Elizabeth Raddi le diera garantías especiales, contó que el homicida le reclamaba a Ostriz la devolución de tres kilos de cocaína.
Los pesquisas siempre creyeron que el joven podría haber formado parte de una organización y que su función habría sido distribuir droga en diferentes localidades. La otra hipótesis es que los estupefacientes hubieran formado parte de una carga que llegó de Santiago del Estero y que la tarea de Ostriz fuera “enfriarla” (mantenerla oculta para evitar que fuera secuestrada) hasta que sus propietarios fueran a buscarla.
En febrero de 2025, Leal fue condenado a 18 años de prisión. Según la teoría del caso, había participado del asesinato de Ostriz para evitar devolverle el dinero que le había prestado. Las otras cuatro personas que habían sido imputadas terminaron siendo sobreseídas.
Un millonario envío de marihuana
El 7 de noviembre pasado, la Policía, en el marco del Operativo Lapacho, concretó uno de los mayores secuestros de marihuana de su historia. Detuvieron a dos ciudadanos bolivianos que transportaban 302 kilos de flores de cannabis. El cargamento, que podría haber sido trasladado por vía aérea hasta el sur salteño, fue valuado en más de $2.265 millones.
Los conductores de la camioneta eludieron el puesto de control de El Tala. Se inició una persecución que se extendió durante varios kilómetros, incluyó un intercambio de disparos y llegó a su fin cuando el conductor perdió el control del vehículo, que terminó volcando.
El fiscal Vehils Ruiz avanzó con la pesquisa. Uno de los datos que ahora cobró importancia es que la persona que pagaba el seguro de la camioneta es oriunda de Estación Aráoz. Los pesquisas creen que esa droga iba a ser trasladada hasta esa localidad del este tucumano para “enfriarla” y luego distribuirla en distintas provincias.
El hombre, cuyo nombre se mantiene en reserva por cuestiones legales, es conocido en la localidad del este y tendría relaciones comerciales con Bonetti, el piloto que fue detenido en la causa por el transporte de 470 kilos de cocaína.
Una zona propicia
Según los expertos, Estación Aráoz reúne varias características que podrían haberla convertido en un lugar atractivo para las organizaciones narco que buscan trasladar y ocultar grandes cargamentos de droga. Entre ellas se destacan:
- Es una zona de escasa población, lo que reduce las posibilidades de que aterrizajes irregulares sean advertidos por los vecinos.
- Está a 15 kilómetros de Santiago del Estero y cuenta con buenas vías de comunicación para transportar la droga hacia otros puntos de la región.
- Es una zona de producción agropecuaria en la que los vuelos de las avionetas fumigadoras son habituales.
- Los campos que se utilizan para la producción podrían contar con espacios aptos para ser utilizados como pistas de aterrizaje.
“Estamos viviendo una situación bastante particular. Se escuchan muchas cosas entre los habitantes”, sostuvo el comisionado de Estación Aráoz. “Siempre informamos sobre situaciones anormales, como vuelos nocturnos o el paso de avionetas que no son conocidas”, sentenció el funcionario.