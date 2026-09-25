Estación Aráoz: la tranquilidad de un pueblo, sacudida por los vínculos narcos

Poco se sabe hasta ahora de las actividades que desarrollaba Bonetti. Algunos señalaron que se dedicaba al alquiler de peloteros; otros, que tenía un gimnasio y que aspiraba a tener una cadena de estos locales en el este tucumano. Sí se confirmó que es piloto de avión. Las autoridades de la comuna de Estación Aráoz y Tacanas le agradecieron públicamente que haya tomado fotografías desde el aire durante una carrera de mountain bike que se desarrolló en esas tierras. Ese dato también es tenido en cuenta por los investigadores. No descartan que el joven haya piloteado una aeronave utilizada para transportar la droga y que el cargamento haya sido descargado en otro punto.