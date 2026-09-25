Finanzas personales: las claves de Agustín Savo para ordenar gastos, deudas y ahorros

En un contexto en el que muchas familias deben administrar sus ingresos con poco margen, Agustín Savo, experto en finanzas personales, explicó en La mañana empieza aquí, programa de LGPlay, que la educación financiera no se limita a conocer instrumentos de inversión. Según planteó, también implica incorporar hábitos cotidianos relacionados con el orden, la administración y la planificación del dinero.