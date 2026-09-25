Finanzas personales: las claves de Agustín Savo para ordenar gastos, deudas y ahorros
Resumen para apurados
- En LGPlay, el experto Agustín Savo brindó pautas para ordenar gastos y deudas, con el fin de ayudar a familias que administran ingresos con poco margen.
- Planteó registrar consumos en planillas, consolidar pasivos según el Costo Financiero Total y armar un fondo de emergencia previo a buscar opciones de inversión.
- Esta planificación proyectada a mediano plazo busca reducir deudas de forma gradual y fomentar el ahorro escalonado en plazos fijos, dólares o fondos comunes.
En un contexto en el que muchas familias deben administrar sus ingresos con poco margen, Agustín Savo, experto en finanzas personales, explicó en La mañana empieza aquí, programa de LGPlay, que la educación financiera no se limita a conocer instrumentos de inversión. Según planteó, también implica incorporar hábitos cotidianos relacionados con el orden, la administración y la planificación del dinero.
Savo propuso comenzar por un registro detallado de ingresos y gastos mensuales. Para hacerlo, recomendó utilizar la herramienta que resulte más cómoda: desde un Excel hasta un cuaderno. El objetivo es conocer con precisión cuánto dinero entra y en qué se utiliza.
Entre los gastos que consideró necesario identificar aparecen el alquiler, el supermercado y aquellos consumos recurrentes que se repiten todos los meses. Ese registro permite elaborar un presupuesto y detectar posibles gastos que puedan ajustarse.
Qué hacer cuando las deudas ocupan gran parte del sueldo
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el manejo de las deudas. Savo recomendó elaborar un consolidado de pasivos que incluya los créditos, préstamos y tarjetas de crédito vigentes.
La propuesta consiste en registrar las cuotas actuales y proyectar los vencimientos de los próximos meses. Para eso, sugirió revisar los resúmenes de las tarjetas y conocer qué compromisos financieros deberán afrontarse hacia adelante.
Según explicó, contar con esa información permite tener mayor claridad sobre la situación financiera y elaborar una estrategia para reducir progresivamente los pasivos.
Antes de tomar un nuevo crédito, además, consideró importante conocer el costo del financiamiento. En ese sentido, diferenció la Tasa Nominal Anual (TNA) del Costo Financiero Total (CFT).
Savo explicó que la TNA permite comparar el costo del dinero entre distintas alternativas, mientras que el CFT incorpora otros componentes, como gastos administrativos, impuestos y costos de otorgamiento. Por eso, señaló que este último es el indicador que debe observarse para conocer el costo total de un préstamo.
Cómo organizarse cuando los ingresos son variables
Las personas que no tienen un ingreso fijo también pueden elaborar una planificación financiera, según explicó Savo. En esos casos, recomendó realizar una proyección de ingresos para los próximos meses utilizando la mejor estimación disponible.
La herramienta puede ser nuevamente una planilla, un Excel o un cuaderno. La idea es proyectar cuánto podría cobrarse en octubre, noviembre, diciembre y los meses siguientes, y compararlo con los gastos previstos.
Cuando aparece un excedente, Savo planteó dos destinos iniciales: cancelar deudas, especialmente cuando el costo financiero es elevado, o comenzar a construir una reserva para imprevistos y emergencias.
También recomendó aprovechar los meses en los que existen ingresos extraordinarios, como bonos, aguinaldo u horas extras, para fortalecer esa reserva.
Cuándo conviene empezar a invertir
Savo planteó un esquema de tres situaciones para analizar qué hacer con el dinero disponible: quienes atraviesan una situación financiera crítica, quienes llegan con lo justo a fin de mes y quienes comienzan a generar un excedente.
Para quienes tienen deudas importantes, el especialista señaló que una de las prioridades debe ser reducir esos pasivos. Luego aparece la posibilidad de construir una reserva equivalente a dos o tres meses de gastos y, finalmente, avanzar hacia objetivos de inversión de mediano plazo.
Entre las alternativas mencionadas durante la entrevista aparecieron los dólares, los plazos fijos y los fondos comunes de inversión. Savo señaló que la elección debe estar relacionada con el plazo durante el cual la persona necesitará disponer de ese dinero y con el nivel de riesgo que esté dispuesta a asumir.
Por qué es importante tener objetivos financieros
Otro de los conceptos destacados por Savo fue la necesidad de establecer objetivos concretos. Vacaciones, la compra de un auto o una vivienda son algunos de los ejemplos mencionados durante la entrevista.
Para el especialista, los objetivos forman parte de una planificación integral que debe contemplar ingresos, gastos, deudas, ahorros, reservas e inversiones.
La idea es proyectar la situación financiera a seis meses o un año y anticipar compromisos futuros. Savo denominó a esta práctica como una suerte de “planificación exagerada”, que permite visualizar qué puede ocurrir con las finanzas y establecer prioridades.
De esta manera, explicó, una persona puede determinar qué es más urgente: cancelar una deuda, construir una reserva para imprevistos o ahorrar para un objetivo específico.
El especialista resumió el proceso como un trabajo progresivo que comienza por saber cuánto se gana, cuánto se gasta y cuánto se debe. A partir de allí, los excedentes pueden destinarse según las necesidades y objetivos de cada persona.