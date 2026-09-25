"La fe es lo que le da sentido a mi vida": La juventud se hizo presente durante la procesión

Sin embargo, la calle mostró otra cosa. Regina Franco, de 21 años, animadora de los jóvenes de Cáritas, estuvo hoy al servicio de los peregrinos. Desde ese lugar pudo ver cómo se renovaba la procesión. "Ver a toda la gente, no tan solo a los que venimos a dar servicio, sino también a la gente que viene a acompañar a la Virgen, que viene a misa, es algo muy lindo. Y más ver tantos jóvenes. Normalmente siempre hay mucha gente grande, pero este año se ve mucha, mucha gente joven", destacó.