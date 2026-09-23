Seguridad

Vinculan una pista de aterrizaje y avionetas con el secuestro de los 470 kilos de cocaína

Se robustece la teoría de que la droga fue traída a Tucumán en un vuelo narco. Ya son nueve los detenidos por este caso. Contactos y algo más.

LA DROGA. Los 470 kilos de cocaína fue el mayor decomiso de esta droga en toda la región en lo que va del año.
LA DROGA. Los 470 kilos de cocaína fue el mayor decomiso de esta droga en toda la región en lo que va del año.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Nueve personas fueron detenidas en Tucumán por el secuestro de 470 kilos de cocaína, vinculados a vuelos narco y pistas de aterrizaje clandestinas.
  • Se trata del mayor decomiso de esta droga en la región en el año, donde se investiga el uso de avionetas para el traslado y la logística narco.
  • El avance de la causa busca desarticular la logística aérea del narcotráfico en el norte argentino y determinar más conexiones locales.
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