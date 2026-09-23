Vinculan una pista de aterrizaje y avionetas con el secuestro de los 470 kilos de cocaína

Resumen para apurados
- Nueve personas fueron detenidas en Tucumán por el secuestro de 470 kilos de cocaína, vinculados a vuelos narco y pistas de aterrizaje clandestinas.
- Se trata del mayor decomiso de esta droga en la región en el año, donde se investiga el uso de avionetas para el traslado y la logística narco.
- El avance de la causa busca desarticular la logística aérea del narcotráfico en el norte argentino y determinar más conexiones locales.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Narcotráfico
Lo más popular
Ranking notas premium