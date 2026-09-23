Yerba Buena prepara un nuevo plan para ordenar el tránsito: qué cambios analiza junto a la UNT
El municipio y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT acordaron trabajar en un plan estratégico de movilidad urbana. Semaforización, manos únicas, giros y dársenas serán algunos de los primeros puntos a estudiar.
Resumen para apurados
- Yerba Buena y la UNT firmarán un convenio el lunes para diseñar un plan estratégico de movilidad urbana y ordenar el creciente tránsito vehicular en el municipio tucumano.
- Especialistas de Arquitectura estudiarán semaforización, dársenas y manos únicas, considerando que la ciudad promedia dos autos por casa y recibe flujo de comunas vecinas.
- El proyecto busca trascender la escala local hacia un enfoque metropolitano e integrar peatones, ciclistas y transporte público en coordinación con municipios vecinos.
La Municipalidad de Yerba Buena y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) avanzan en un plan estratégico de movilidad urbana destinado a ordenar el tránsito en la ciudad. El proyecto contempla analizar cambios en la semaforización, los giros, las dársenas y la circulación por manos únicas.
El intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, y el decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Roberto Gómez López, acordaron avanzar en un trabajo conjunto que buscará abordar los problemas de circulación desde una perspectiva técnica y con una mirada que no estará centrada únicamente en los automóviles.
"Trabajamos en un plan estratégico con la UNT y con Arquitectura en el tema de movilidad urbana y tránsito", explicó Macchiarola. Entre los primeros ejes mencionó la "semaforización, giro libre, dársenas de giro, manos únicas", con el objetivo de ordenar el tránsito en Yerba Buena.
Qué cambios se analizarán para el tránsito de Yerba Buena
El plan de movilidad urbana incluirá distintos aspectos de la circulación. Además de los automóviles, el municipio y la UNT estudiarán las necesidades de peatones, transporte público y ciclistas, con el objetivo de diseñar soluciones para los distintos modos de desplazamiento.
Uno de los principales desafíos está relacionado con el crecimiento del flujo vehicular que recibe diariamente Yerba Buena. Según explicó Macchiarola, la ciudad tiene un promedio de más de dos autos por domicilio y, además, recibe vehículos provenientes de San Pablo, El Manantial, San Miguel de Tucumán, Cevil Redondo y Tafí Viejo.
Ese movimiento convierte al tránsito de Yerba Buena en un problema que excede los límites del municipio. Por ese motivo, el proyecto buscará incorporar una mirada metropolitana de la movilidad, teniendo en cuenta la circulación entre las distintas localidades del área.
La UNT aportará profesionales para estudiar la movilidad
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT pondrá a disposición del municipio a sus profesionales para realizar estudios y elaborar propuestas.
"La facultad va a poner al servicio de la municipalidad el conocimiento y la experticia que tiene", afirmó Gómez López.
El decano explicó que los equipos académicos tendrán a su cargo investigar, analizar y proponer soluciones para la movilidad urbana de Yerba Buena. También remarcó que la problemática requiere coordinación con otros municipios debido al movimiento de vehículos dentro del área metropolitana.
"Es un tema que supera la escala municipal, es metropolitano, e implica tender líneas con otros municipios", señaló Gómez López.
Cuándo se firmará el convenio entre Yerba Buena y la UNT
El acuerdo alcanzará una nueva instancia el próximo lunes, cuando está prevista la firma del convenio entre el municipio y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT.
La intención es que ese acuerdo permita darle continuidad al trabajo conjunto y avanzar desde el diagnóstico hacia propuestas concretas para mejorar la circulación.
"Es el primer paso hacia la concreción de convenios de mutuo beneficio: para el municipio, porque busca solución a los temas que tiene; y para la universidad, porque es una forma de salir con su conocimiento al medio", sostuvo Gómez López.