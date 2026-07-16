La vacunación infantil vuelve a aumentar en América Latina

WASHINGTON, Estados Unidos.- La vacunación infantil aumentó en 2025 y está recuperando los niveles previos a la pandemia de covid-19 en América Latina y el Caribe, aunque la protección contra el sarampión debe mejorar, afirmó la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El número de niños menores de un año no vacunados descendió de 1,3 millones a 1,1 millones el año pasado, según las más recientes estimaciones de la OMS y la Unicef, explicó un comunicado de la organización regional.