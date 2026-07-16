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La vacunación infantil vuelve a aumentar en América Latina

La región recupera los niveles de inmunización en menores anteriores a la pandemia de covid.

La vacunación infantil vuelve a aumentar en América Latina
Hace 4 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- La vacunación infantil aumentó en 2025 y está recuperando los niveles previos a la pandemia de covid-19 en América Latina y el Caribe, aunque la protección contra el sarampión debe mejorar, afirmó la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El número de niños menores de un año no vacunados descendió de 1,3 millones a 1,1 millones el año pasado, según las más recientes estimaciones de la OMS y la Unicef, explicó un comunicado de la organización regional.

“Sin embargo, la disminución de la cobertura de vacunación contra el sarampión está dejando a las comunidades cada vez más vulnerables frente a los brotes”, precisó. La cobertura de los menores contra el sarampión, que había aumentado en 2024, registró una disminución en 2025, explicó la OPS.

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La primera dosis de la vacuna contra el sarampión disminuyó ligeramente en 2025, con 88%, respecto al 89% del año anterior, y lo mismo sucedió con la segunda dosis (78% respecto al 79%).

Los estudios muestran que es necesaria una cobertura del 95% de la población infantil para prevenir con efectividad los brotes de esta enfermedad altamente contagiosa, recuerda la OPS.

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Las campañas de vacunación contra el sarampión son desiguales en la región. Algunos países superan el 90% de cobertura, mientras que otros permanecen por debajo.

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