"Estamos hablando de una emergencia social, laboral y productiva": trabajadores y empresarios expusieron ante Diputados
Despidos, caída del consumo, importaciones y dificultades para sostener la producción fueron algunos de los problemas planteados durante la reunión. En el sector empresario reclamaron una reducción impositiva y de los costos.
Resumen para apurados
- Empresarios y trabajadores expusieron en Diputados una grave emergencia social y productiva ante la caída del consumo, apertura de importaciones y ola de despidos.
- El encuentro incluyó testimonios de cesanteados de firmas como Granja Tres Arroyos y reclamos del sector pyme por la presión impositiva y el sobrestock importado.
- Tras el debate, el bloque opositor presentó un proyecto para declarar la emergencia avícola, mientras crece la tensión por el impacto de las reformas económicas.
“Estamos hablando de una emergencia social, laboral y productiva”. La definición de Ezequiel Centurión, trabajador despedido de Granja Tres Arroyos, sintetizó parte de los reclamos planteados por trabajadores y empresarios durante un encuentro en la Cámara de Diputados, donde expusieron sobre la situación que atraviesan distintas actividades productivas. Se dio en el marco de la reunión informativa de la Comisión de Economía, que estuvo presidida por la diputada nacional, Julia Strada, de Unión por la Patria (UP).
Centurión advirtió que el impacto de los cierres y despidos excede el ámbito laboral. “La situación es alarmante, no solamente en cuanto al trabajo, debido al cierre de Granja con despidos injustificados, sino que además estamos hablando de gente que no está comiendo, es una emergencia que va mucho más allá que del cierre de la empresa”, señaló.
Durante el encuentro también expusieron trabajadores despedidos de Granja Tres Arroyos, Wade SA, Brío, Textil Emilio Alal, Pampa Argentina, Dass calzado, UnionBat, KTM motos e Ilva, quienes plantearon las dificultades que atraviesan las empresas y sus trabajadores.
Desde el sector empresario, Sergio Talenti, de Jorsa Argentina SRL, apuntó contra el impacto de las importaciones sobre la actividad. “La apertura de importaciones lo que más trajo fue una baja de precios y eso devino en una disminución en la facturación”, afirmó. Y agregó: “Cuando nos aumentan los costos no podemos aumentar porque nos pusieron un salvavidas de plomo que son las importaciones”.
El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, Horacio Moschetto, describió un escenario marcado por la caída del consumo y el incremento de las importaciones. “Estamos pasando por una situación que es muy comprometida, donde hay una absoluta caída del consumo y el aumento de la importación hace que haya un sobre stock de calzado, habiendo más calzados en el mercado que los que el mercado puede absorber”, sostuvo.
Por su parte, Raúl Amil, de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) y titular de Ventalum SAIC, reclamó una reducción de la presión impositiva, a la que señaló como uno de los factores que afectan la competitividad de la industria.
En contraste con los planteos sobre la caída de la actividad y el empleo, Marcelo Salas Martínez, de Café Martínez, destacó el crecimiento de la empresa y su potencial de generación de puestos de trabajo. “Para poder llegar a mucho más, necesitamos un país abierto, que no se gaste más de lo que entra, que bajen los impuestos, sobre todo Ingresos Brutos y el IVA, y que bajen las cargas para pagar mejores sueldos”, afirmó.
Durante la reunión, el jefe de asesores de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (PyME) de la Nación, Eduardo Regondi, se solidarizó con los trabajadores del sector avícola y sostuvo: “Estamos a disposición para acompañarlos y encontrar las soluciones conjuntas, para que este problema no siga escalando, ya que realmente lo que necesitamos es trabajo digno, que las empresas trabajen bien y que, también, se hagan cargo de sus dificultades”.
El diputado Sergio Palazzo (UxP), en tanto, informó que presentó un proyecto para declarar por un año la emergencia en el sector agroindustrial avícola. Según planteó, “la incertidumbre y la falta de respuestas” mencionadas durante la reunión están vinculadas con la falta de acción de la Secretaría de Trabajo y con un mayor margen de acción para las empresas a partir de la reforma laboral.
También participaron Pablo Senestrari, presidente de la Cámara Comercial e Industrial de Tigre y empresario de e-commerce; Ezequiel Agüero, de la Parrilla Los Agüero; Enrique Ruffo, empresario de Cibasa S.A.; y Gabriel Corigliano, de la textil Mom Sports, de San Martín, Buenos Aires.
Al comienzo del encuentro, además, se completaron cargos pendientes de las autoridades de la comisión. Rubén Darío Torres (LLA) renunció a la vicepresidencia segunda y pasó a ocupar la vicepresidencia primera; Martín Matzkin (LLA) fue designado vicepresidente segundo, y Nicolás Massot, de Encuentro Federal, fue elegido secretario segundo.