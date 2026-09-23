"Estamos hablando de una emergencia social, laboral y productiva": trabajadores y empresarios expusieron ante Diputados

El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, Horacio Moschetto, describió un escenario marcado por la caída del consumo y el incremento de las importaciones. “Estamos pasando por una situación que es muy comprometida, donde hay una absoluta caída del consumo y el aumento de la importación hace que haya un sobre stock de calzado, habiendo más calzados en el mercado que los que el mercado puede absorber”, sostuvo.