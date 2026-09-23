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¿Tu internet es tan rápido como contrataste? Cómo medir la velocidad de conexión

Con una sencilla herramienta podés verificar que tu conexión a internet sea la que aparece en el comprobante de pago.

¿Cómo comprobar la velocidad de tu internet?
¿Cómo comprobar la velocidad de tu internet?
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Usuarios pueden verificar si reciben la velocidad de internet contratada mediante herramientas online gratuitas ante fallas o lentitud en el servicio hogareño.
  • Plataformas como Speedtest miden en segundos la descarga, subida y latencia enviando paquetes de datos, revelando si existen saturaciones o problemas del proveedor.
  • Estas mediciones permiten a los clientes reclamar formalmente ante las empresas prestadoras y optimizar el rendimiento de videollamadas, streaming y juegos en línea.
Resumen generado con IA

Si las megas que compraste en tu paquete no se condicen en la práctica con el internet que llega a tu dispositivo, podés comprobarlo con una sencilla herramienta, capaz de medir la velocidad de la conexión que tu comprobante certifica, y así saber si estás recibiendo el servicio que pagaste.

¿Qué tan conveniente es guardar las contraseñas en los navegadores de internet?

¿Qué tan conveniente es guardar las contraseñas en los navegadores de internet?

A través de diferentes medidores es posible comprobar cuál es el estado de nuestro ancho de banda, que es la velocidad máxima de conexión a internet que contratamos al proveedor de servicio. Existen múltiples razones que impiden navegar al ritmo que contratamos, ya sea por interferencias, saturación de red, configuraciones internas o una degradación del servicio por falta de pago.

Ante todos esos escenarios es posible comprobar qué es lo que sucede con herramientas que revelan qué ancho de banda tenemos disponible y así verificar que el mismo se acerque a lo que contratamos a nuestro proveedor de Internet.

¿Qué es Speedtest y cómo funciona?

Entre las herramientas para evaluar el estado de nuestro internet, Speedtest es uno de los servicios más conocidos. Este funciona como sitio web o app para dispositivos móviles. El funcionamiento es muy sencillo: al entrar veremos un botón que dice “Go” y que comenzará la prueba de medición (lo ideal es no estar haciendo nada más con la conexión en ese momento: ni bajar o subir archivos, ni el streaming de una película, etcétera).Terminado el test (dura medio minuto, aproximadamente) veremos los números, en Mbps (megabits por segundo) de nuestra conexión.

Salvo que tengamos un servicio especial, es normal que la velocidad de subida sea notablemente más baja (puede ser hasta un octavo) que la de descarga; y nos dirá el ping, también conocido como latencia; un número alto se notará sobre todo en los juegos online en tiempo real.

Un caso práctico

Para comprender esta explicación, podemos verlo en un caso práctico compartido por Xataka News. Por ejemplo, tenemos contratados 50 megas de velocidad con el operador. Haciendo un test de velocidad vemos que obtiene una velocidad de descarga de 47 Mbps. ¿Qué significa esto? Que si por ejemplo descargamos un paquete de archivos de 500 megas este tardó aproximadamente un minuto y medio en bajarse. Son 500 por 8 Mbps y el resultado dividido por 47 Mbps. Obtenemos algo más de ochenta segundos, casi un minuto y medio de duración.

Latencia y resultado final

Así medimos la latencia que es el tiempo que tarda un paquete de archivos en enviarse del servidor al usuario y viceversa. Para ello manda pings al servidor desde el dispositivo para ver cuánto tarda en responder. Nos interesa que sea lo más bajo posible este tiempo, especialmente si usamos Internet para ver vídeos en streaming, hacer videollamadas o jugar online.

Tras esto finalmente se procede a realizar la descarga de archivos y posteriormente la subida de vuelta al servidor. Aquí veremos la agujas midiendo la velocidad. Los test de velocidad suelen ponernos en grande una cifra tras el movimiento de estos indicadores durante unos segundos. Si esa cifra se aproxima a lo que nuestro operador nos prometió, todo bien. Ese resultado final es la media de velocidad obtenida durante todo el proceso.

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