¿Las ondas del WiFi son cancerígenas? Lo que dice la ciencia sobre esto

La preocupación por la radiación llevó a los especialistas a realizar diversos estudios.

Hace 1 Hs

Existen mitos en torno a todos los dispositivos que utilizan algún tipo de ondas. Los microondas, los celulares y los routers de WiFi son los protagonistas cuando se trata de relacionar estos nuevos aparatos con enfermedades graves como el cáncer.

Muchos aseguran, por creencia popular, que el WiFi puede producir cáncer, dañar nuestro cerebro y hasta adormecerlos. Sin embargo, no hay estudios científicos cuyos resultados demuestren fehacientemente que las ondas del router generan cáncer.

¿El WiFi produce cáncer?

El origen del temor al WiFi está en las ondas radiomagnéticas que se emiten para poder utilizarlo. La palabra "radiación" siempre genera cierta preocupación porque se asocia al cáncer que pueden producir algunos de sus tipos. Pero este no es el caso de las ondas electromagnéticas del WiFi. 

Sin embargo, hay que distinguir los tipos de onda entre las de radiación ionizante y las de radiación no ionizante. Entre las primeras se encuentran los rayos ultravioleta, los X y los Gamma que tienen suficiente frecuencia y energía para arrancar electrones de los átomos. Si los enlaces que se rompen están en la cadena de ADN, el crecimiento de las células se puede descontrolar y causar cáncer.

Tienen radiación no ionizante las ondas de radio, las microondas, la luz infrarroja y la luz visible que no tienen suficiente frecuencia para romper los enlaces entre los átomos. Estas son las ondas que utilizan los routers WiFi.

Estudios relacionados al cáncer y el WiFi

Por la preocupación relacionada a la radiación, se realizaron diferentes estudios para comprobar los efectos del WiFi. De ninguno de ellos se desprendió ni se pudo comprobar que el WiFi o los celulares pudieran causar cáncer o cualquier otra dolencia.

Pero la ausencia de evidencia no es igual a ausencia de peligro, por lo que los especialistas continuarán estudiando la relación entre el WiFi y las enfermedades oncológicas. La principal dificultad de este tipo de investigaciones radica en que se necesita un largo plazo para encontrar nuevos resultados.

