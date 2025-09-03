¿Las ondas del WiFi son cancerígenas? Lo que dice la ciencia sobre esto

Sin embargo, hay que distinguir los tipos de onda entre las de radiación ionizante y las de radiación no ionizante. Entre las primeras se encuentran los rayos ultravioleta, los X y los Gamma que tienen suficiente frecuencia y energía para arrancar electrones de los átomos. Si los enlaces que se rompen están en la cadena de ADN, el crecimiento de las células se puede descontrolar y causar cáncer.