¿Qué tan conveniente es guardar las contraseñas en los navegadores de internet?

Esta función que adoptaron los diversos buscadores, puede ser un acceso rápido y cómodo, pero también requiere de ciertas precauciones.

Hace 2 Hs

Guardar las contraseñas en el navegador del celular o la computadora es una comodidad casi irresistible. Buscadores como Google Chrome o Mozilla Firefox ofrecen la posibilidad de recordar la clave para un acceso rápido y automático. Sin embargo, lo que parece un atajo puede esconder un costo significativo en términos de seguridad, presentando riesgos importantes para nuestra información personal.

Aunque navegadores como Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera y Brave implementaron medidas de seguridad para proteger las contraseñas almacenadas, la realidad es que estos entornos pueden no ser siempre seguros.Los  buscadores se convirtieron en objetivos principales de programas maliciosos especializados en la recuperación de contraseñas, conocidos como "infostealers". Estos programas se infiltran en los dispositivos de forma sigilosa y recopilan contraseñas almacenadas, junto con otros datos muy importantes como información de tarjetas de crédito y detalles de cuentas bancarias. Ejemplos de este tipo de malware incluyen CopperStealer, Redline Stealer, Vidar y Raccoon Stealer.

Los peligros ocultos de la sincronización

La situación se vuelve aún más delicada con la sincronización de contraseñas entre nuestros dispositivos, explicaron desde Infobae. Esto significa que si un ciberdelincuente logra acceder a la cuenta de navegador en un equipo, podrá iniciar sesión en otro dispositivo y usar todas las contraseñas. Este es uno de los riesgos más relevantes, especialmente en entornos laborales, donde una infección informática podría permitir a los ciberdelincuentes acceder a bases de datos con contraseñas, desencadenando una ola de accesos a cuentas de clientes, robos de identidad y daños financieros incalculables.

Pero no todo es malware. Incluso sin software malicioso, cualquiera con acceso físico a la computadora y con un mínimo de conocimiento puede robar las contraseñas, ya que los scripts para extraerlas están disponibles en línea. Las empresas, en particular, deben ser muy cuidadosas y considerar alternativas más seguras para el almacenamiento de contraseñas.

Estrategias para proteger tu vida digital

Dada la inseguridad de los gestores de contraseñas nativos de los navegadores, una alternativa es recurrir a gestores de contraseñas de terceros. Estas plataformas ofrecen una capa adicional de seguridad que los navegadores no pueden igualar. Después de establecer una contraseña maestra (que debe ser única y robusta), estas plataformas protegen todas tus demás contraseñas de manera mucho más segura.

Herramientas como Keepass, por ejemplo, permiten almacenar las claves de forma cifrada, lo que hace mucho más difícil que los ciberdelincuentes accedan a ellas. Mientras que la policía federal estadounidense (FBI) ofrece una serie de recomendaciones para proteger nuestras contraseñas: "crear contraseñas de al menos 15 caracteres que combinen mayúsculas y minúsculas", y "utilizar varias palabras que no tengan ningún tipo de relación entre sí" a la hora de confeccionar una nueva contraseña. Bajo este punto de vista, es mucho más efectivo elaborar una contraseña con la estructura 'DirectorMesAprendizajeCamión', que otras aparentemente más seguras como "'D1r3ct0r*".

