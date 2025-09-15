¿Qué tan conveniente es guardar las contraseñas en los navegadores de internet?

Herramientas como Keepass, por ejemplo, permiten almacenar las claves de forma cifrada, lo que hace mucho más difícil que los ciberdelincuentes accedan a ellas. Mientras que la policía federal estadounidense (FBI) ofrece una serie de recomendaciones para proteger nuestras contraseñas: "crear contraseñas de al menos 15 caracteres que combinen mayúsculas y minúsculas", y "utilizar varias palabras que no tengan ningún tipo de relación entre sí" a la hora de confeccionar una nueva contraseña. Bajo este punto de vista, es mucho más efectivo elaborar una contraseña con la estructura 'DirectorMesAprendizajeCamión', que otras aparentemente más seguras como "'D1r3ct0r*".