Las Leonas golearon a Chile y conquistaron la medalla de oro en los Juegos Suramericanos
El seleccionado argentino se impuso 5-0 en la final disputada en Santa Fe y se tomó revancha de la definición perdida en Asunción 2022. Lourdes Pisthon marcó un doblete y el equipo terminó el torneo sin recibir goles.
Resumen para apurados
- Las Leonas obtuvieron la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras golear 5-0 a Chile en la final disputada este fin de semana en la ciudad santafesina.
- Con goles de Casas, Palacio, Andrade y Pisthon, el equipo cerró el torneo con valla invicta y se tomó revancha de la final perdida por penales ante las chilenas en Asunción 2022.
- La victoria consumó un doblete dorado para el hockey argentino junto al título de Los Leones, reafirmando el liderazgo y la proyección del recambio albiceleste en la región.
Las Leonas volvieron a subirse a lo más alto del podio. El seleccionado argentino derrotó 5-0 a Chile en la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y conquistó la medalla de oro con una actuación contundente.
El título tuvo además un sabor especial. Cuatro años atrás, en Asunción 2022, “Las Diablas” habían sorprendido a Argentina en la final y se habían quedado con la medalla dorada después de imponerse en los shoot-outs. Esta vez, el equipo dirigido por Juan Martín López no dejó margen para otra sorpresa.
Argentina comenzó a construir la victoria rápidamente. A los cinco minutos, Lara Casas ejecutó con precisión un córner corto y estableció el 1-0.
La diferencia se mantuvo hasta los últimos minutos del segundo cuarto. A los 27’, Pilar Palacio capturó un rebote en el borde del área y sacó un potente remate que dejó sin posibilidades a Natalia Salvador. Apenas un minuto después, Catalina Andrade culminó una rápida combinación colectiva para establecer el 3-0 antes del descanso.
Un segundo tiempo para asegurar el oro
Chile intentó reaccionar, pero Las Leonas mantuvieron el control y continuaron ampliando la ventaja.
A los 38 minutos apareció Lourdes Pisthon, que empujó la bocha en el segundo palo después de una jugada individual y posterior centro de Palacio.
Pisthon volvió a aparecer a los 50’. La delantera aprovechó un rebote que quedó suelto después de la intervención de la arquera chilena y convirtió el 5-0 definitivo.
Argentina cerró así una campaña perfecta desde el aspecto defensivo: terminó los Juegos Suramericanos sin recibir goles y se quedó con la medalla dorada.
Mercedes Artola; Milagros Alastra, Emma Knobl, Pilar Pisthon; Sofía Cairó, Catalina Andrade, Victoria Falasco, Pilar Palacio; Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas conformaron la formación inicial. También ingresaron Sol Pagella, Daiana Pacheco, Chiara Ambrosini, Lourdes Pisthon y Sol Guignet.
Entre las integrantes de la delegación argentina también estuvo la tucumana Paula Santamarina, quien formó parte del seleccionado durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. De esta manera, Tucumán también tuvo representación dentro del plantel que completó una campaña perfecta y terminó celebrando la medalla de oro.
La consagración de Las Leonas completó además un doblete dorado para el hockey argentino, después del título conseguido por Los Leones. Esta vez, cuatro años después de aquella caída frente a Chile, el oro volvió a quedar en manos argentinas.