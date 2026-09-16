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La huella de “Cachito” Vigil en Vicky Sauze: “Es un maestro del hockey y de la vida”

La tucumana contó cómo atravesó los momentos en los que quedó fuera del equipo y explicó por qué aceptar el enojo también fue parte del camino hacia el título mundial.

La huella de “Cachito” Vigil en Vicky Sauze: “Es un maestro del hockey y de la vida”
LA GACETA / DIEGO ARAOZ
Hace 2 Hs

Cuando "Vicky" Sauze decidió dejar Tucumán para buscar una oportunidad en Buenos Aires, eligió jugar en River. Allí estaba una amiga tucumana, pero también un entrenador que terminaría siendo importante en su formación: Sergio “Cachito” Vigil.

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“Cachito es un distinto, un maestro del hockey y de la vida”, afirmó Sauze. Vigil dirigía a River cuando la tucumana llegó al club en 2013, varios años antes de recibir su primera convocatoria a Las Leonas. En ese período de búsqueda y espera, el entrenador le dejó conceptos que todavía conserva.

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“La enseñanza fue buscar siempre tu mejor versión y sentirte plena dando todo en cada charla, entrenamiento o partido”, contó Sauze.

Aquella idea acompañó su recorrido desde River hasta la Selección. No se trataba únicamente de alcanzar una convocatoria, sino de comprometerse por completo con cada etapa del proceso. Una enseñanza que Sauze mantuvo incluso en los momentos en los que tuvo que esperar fuera de la cancha.

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