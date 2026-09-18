Las Leonas golearon a Chile y estiraron su dominio en los Juegos Suramericanos

En 2022 se produjo el antecedente más doloroso: Las Leonas ganaron 4-0 durante la fase inicial, pero Las Diablas se tomaron revancha en la final. Tras igualar 0-0, Chile se quedó con la medalla dorada al imponerse 3-2 en los shoot-outs. Ahora, en Santa Fe 2026, Argentina volvió a quedarse con el duelo y lo hizo con contundencia: 5-1.