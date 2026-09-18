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Las Leonas golearon a Chile y estiraron su dominio en los Juegos Suramericanos

La Selección se impuso 5-1 ante Las Diablas por la fase de grupos de Santa Fe 2026. Lara Casas marcó un doblete, mientras que Lourdes Pisthon, Brisa Bruggesser y Chiara Ambrosini completaron la goleada.

Las Leonas continúan imparables.
Las Leonas continúan imparables. Foto de Diario El Litoral.
Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • Las Leonas golearon 5-1 a Chile en Santa Fe por la fase de grupos de los Juegos Suramericanos 2026, buscando asegurar su pase a la final.
  • Chile abrió el marcador temprano, pero el conjunto argentino revirtió el resultado con un doblete de Lara Casas y tantos de Pisthon, Bruggesser y Ambrosini.
  • El seleccionado cerrará el grupo ante Perú; los dos mejores de la tabla clasificarán directamente a la definición por la medalla dorada.
Resumen generado con IA

Las Leonas volvieron a imponer condiciones en los Juegos Suramericanos 2026. La Selección femenina de hockey sobre césped derrotó 5-1 a Chile por el Grupo A y sumó otro triunfo ante un rival con el que construyó una extensa historia dentro de la competencia.

El comienzo, sin embargo, tuvo a Las Diablas como protagonistas. A los dos minutos del primer cuarto, Manuela Urroz aprovechó un córner corto para establecer el 1-0 y sorprender al conjunto argentino.

La respuesta de Las Leonas fue prácticamente inmediata. Tres minutos después, Lourdes Pisthon convirtió también mediante un córner corto y estableció el 1-1. Desde entonces, Argentina comenzó a inclinar el desarrollo a su favor.

En el segundo cuarto apareció Brisa Bruggesser, que convirtió de jugada para dar vuelta el marcador y permitir que el seleccionado nacional llegara al descanso largo con ventaja por 2-1.

Goleadora

La diferencia terminó ampliándose durante el resto del encuentro. Lara Casas fue una de las grandes protagonistas de Las Leonas al convertir dos goles, mientras que Chiara Ambrosini selló el 5-1 definitivo a los 12 minutos del último cuarto mediante una acción de pelota parada.

De esta manera, Casas terminó como máxima goleadora argentina del partido con dos tantos. Pisthon, Bruggesser y Ambrosini aportaron uno cada una, mientras que Urroz convirtió el único gol del equipo dirigido por Cristóbal Rodríguez.

Próximo desafío

El próximo desafío de Las Leonas será el domingo 20 frente a Perú, por la última fecha de la fase de grupos. El certamen se disputa bajo un formato de todos contra todos entre cinco selecciones, por lo que cada equipo afrontará cuatro partidos.

Una vez completada esta instancia, los dos primeros de la tabla avanzarán directamente a la final y definirán la medalla dorada de los Juegos Suramericanos.

Historial

El duelo frente a Chile agregó, además, un nuevo capítulo al historial entre ambas selecciones en esta competencia. Argentina ganó 6-0 en 2006; en 2014 se impuso 2-0 en la fase de grupos y 3-1 en la final; y en 2018 volvió a vencer por 2-0, aquella vez en semifinales.

En 2022 se produjo el antecedente más doloroso: Las Leonas ganaron 4-0 durante la fase inicial, pero Las Diablas se tomaron revancha en la final. Tras igualar 0-0, Chile se quedó con la medalla dorada al imponerse 3-2 en los shoot-outs. Ahora, en Santa Fe 2026, Argentina volvió a quedarse con el duelo y lo hizo con contundencia: 5-1.

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