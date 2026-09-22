La AFA creó un nuevo torneo y el fútbol argentino tendrá ocho títulos oficiales por temporada
El Comité Ejecutivo aprobó la Recopa de Campeones, que comenzará a disputarse en 2027. Tendrá formato triangular y reunirá a los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.
Resumen para apurados
- La AFA aprobó en Argentina la creación de la Recopa de Campeones para 2027, un nuevo torneo oficial que enfrentará a tres campeones nacionales por temporada.
- Se jugará como un triangular entre los ganadores de la Copa Argentina, Supercopa Argentina e Internacional, con un sistema especial de puntos y penales en empate.
- Con esta incorporación, el fútbol argentino alcanzará una cifra récord de ocho títulos oficiales por temporada, ampliando el calendario competitivo desde 2027.
El fútbol argentino sumará una nueva competencia a partir de 2027. El Comité Ejecutivo de la AFA, encabezado por Claudio Tapia, aprobó la creación de la Recopa de Campeones, un torneo oficial que enfrentará a tres campeones nacionales y que elevará a ocho la cantidad de títulos que podrán entregarse por temporada.
La competencia tendrá formato de triangular y contará con los campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. Los tres encuentros se disputarán en estadios que serán designados por la AFA.
El primer partido enfrentará a los ganadores de las dos Supercopas. Luego, el campeón de la Copa Argentina jugará contra el perdedor de ese encuentro y cerrará el triangular frente al vencedor.
Si alguno de los equipos obtiene más de uno de los títulos que entregan una plaza, se aplicará un sistema de reemplazos. Primero ingresará el subcampeón de la Supercopa Argentina y, dependiendo de cuál sea el título repetido, podrán acceder posteriormente los subcampeones de la Supercopa Internacional o de la Copa Argentina.
Cómo se definirá la Recopa de Campeones
La AFA también estableció un sistema particular de puntuación. Una victoria durante los 90 minutos otorgará tres puntos. Si existe un empate, habrá definición por penales: el ganador sumará dos unidades y el perdedor recibirá una.
En caso de igualdad de puntos al finalizar el triangular, se tendrán en cuenta la diferencia de gol durante los 90 minutos, los goles a favor y la menor cantidad de tantos recibidos. Como última instancia aparecerá la tabla de Fair Play, en la que los equipos comenzarán con 30 puntos y sufrirán descuentos por tarjetas y expulsiones.
La creación de la competencia llevará a ocho los títulos oficiales por temporada en el fútbol argentino: Apertura, Clausura, Tabla Anual, Copa Argentina, Trofeo de Campeones, Supercopa Argentina, Supercopa Internacional y, desde 2027, la nueva Recopa de Campeones.