Hoy se conocerá el fallo por Boca-Vélez: qué decidió AFA sobre la Copa Argentina

Racing ya tiene reservado el estadio Gigante de Arroyito para el domingo 27 de septiembre y espera conocer finalmente a su rival. Si la AFA desestima el pedido de Vélez, Boca será el equipo que dispute los cuartos de final, tal como había conseguido después de eliminar al conjunto de Liniers por penales tras el 0-0 en los 90 minutos. Si ocurre lo contrario, será Vélez quien avance de ronda. La respuesta se conocerá en las próximas horas.