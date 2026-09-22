Hoy se conocerá el fallo por Boca-Vélez: qué decidió AFA sobre la Copa Argentina

Resumen para apurados
- La AFA resolverá en las próximas horas el reclamo de Vélez contra Boca por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en el cruce de Copa Argentina en Córdoba.
- Vélez pidió la clasificación alegando alineación indebida, mientras Boca argumenta un error administrativo sin ventaja deportiva porque el sexto extranjero no ingresó.
- El fallo determinará qué club avanzará a los cuartos de final para medirse ante Racing el 27 de septiembre en Rosario, sentando un precedente reglamentario en la AFA.
Boca y Vélez esperan una definición que puede modificar el cuadro de la Copa Argentina. El Tribunal de Disciplina derivó el expediente al Comité Ejecutivo de la AFA, que se reunió este martes, aunque el tema no fue tratado durante la sesión. La resolución se conocerá en las próximas horas y determinará quién enfrentará a Racing en los cuartos de final.
El reclamo fue presentado por Vélez después del partido disputado el 2 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes. El club de Liniers pidió que se le otorgara la victoria y, por consecuencia, la clasificación a la siguiente instancia, al considerar que Boca incurrió en una alineación indebida por haber incluido a seis jugadores extranjeros en la planilla, uno más de los permitidos.
En aquella jornada, Rodolfo Arruabarrena anotó en la planilla a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero. Este último fue el único de los seis que no ingresó al campo de juego. Ahora, el Comité Ejecutivo deberá determinar si esa situación constituye una infracción que amerite una sanción deportiva o si corresponde solamente una penalidad administrativa.
La defensa de Boca sostiene que se trató de un error administrativo. Desde el club entienden que, como Romero no participó del encuentro, no existió una ventaja deportiva y que la sanción debería limitarse a una multa o un apercibimiento, sin modificar el resultado del partido. Vélez, en cambio, pretende que se aplique una sanción que derive en la pérdida del encuentro.
El antecedente que aparece en la discusión
En la evaluación del caso también aparece un antecedente reciente del fútbol femenino. Belgrano había sido cuestionado por Lanús luego de realizar seis cambios y, en aquella oportunidad, la AFA no hizo lugar al reclamo por alineación indebida. El conjunto cordobés recibió una sanción reglamentaria, pero el resultado del encuentro se mantuvo sin modificaciones.
Racing ya tiene reservado el estadio Gigante de Arroyito para el domingo 27 de septiembre y espera conocer finalmente a su rival. Si la AFA desestima el pedido de Vélez, Boca será el equipo que dispute los cuartos de final, tal como había conseguido después de eliminar al conjunto de Liniers por penales tras el 0-0 en los 90 minutos. Si ocurre lo contrario, será Vélez quien avance de ronda. La respuesta se conocerá en las próximas horas.