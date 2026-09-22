Se cambió la fecha para comprar las entradas de la despedida de Messi con la selección argentina

Antes de los dos encuentros en el Monumental, la selección argentina jugará ante Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Para ese partido, la venta ya comenzó y los precios van desde $90.000 para la popular hasta $170.000 para la platea Ardiles. El último antecedente de Messi jugando en Argentina con el seleccionado fue el 31 de marzo, cuando marcó un gol en el 5-0 ante Zambia en La Bombonera.