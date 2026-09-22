Se cambió la fecha para comprar las entradas de la despedida de Messi con la selección argentina

Resumen para apurados
- La AFA postergó al 24 de septiembre la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi con la Selección ante Benín y Burkina Faso en el Monumental.
- Los tickets se venderán sólo por Deportick a precios de hasta $480.000. El astro disputará su último encuentro con la Albiceleste el 6 de octubre.
- El cotejo genera una histórica expectativa en el público local, que despedirá al capitán rosarino tras el partido previo que el equipo jugará en Córdoba.
La cuenta regresiva para la despedida de Lionel Messi ya tiene una nueva fecha marcada. La venta de entradas para los amistosos ante Burkina Faso y Benín, que estaba prevista para este martes, fue postergada por la AFA y finalmente comenzará el jueves 24 de septiembre a las 18. Los tickets estarán disponibles exclusivamente a través de Deportick y tendrán valores de entre $90.000 y $480.000.
La modificación fue comunicada por la selección argentina durante la misma jornada en la que debía comenzar el expendio. Los dos encuentros se disputarán en el Monumental: el 3 de octubre será el turno de Burkina Faso y el 6 llegará la noche más esperada, cuando Benín sea el rival en el último partido de Messi con la camiseta argentina.
Messi forma parte de la lista de 28 convocados para esta ventana de amistosos, aunque solamente estará presente en el último compromiso. El rosarino compartirá esa jornada con varios de los campeones del mundo de Qatar 2022, en una despedida que tendrá al estadio de River como escenario y al público argentino como protagonista.
Para los encuentros en Buenos Aires, la entrada general costará $90.000 y los menores de 3 a 10 años abonarán $29.000. Las plateas tendrán distintos valores: $180.000 para las altas Sívori y Centenario, $320.000 para las medias de esos sectores y las altas San Martín y Belgrano, $450.000 para las bajas de esos mismos sectores y $480.000 para las medias San Martín y Belgrano.
Qué hay que hacer para comprar las entradas
La venta será exclusivamente online y para ingresar al proceso será necesario contar previamente con una cuenta en Deportick. Como no habrá puntos de venta físicos, quienes quieran asistir deberán registrarse con anticipación y estar atentos al inicio de la comercialización, especialmente por la expectativa que genera el último partido de Messi en el país.
Antes de los dos encuentros en el Monumental, la selección argentina jugará ante Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Para ese partido, la venta ya comenzó y los precios van desde $90.000 para la popular hasta $170.000 para la platea Ardiles. El último antecedente de Messi jugando en Argentina con el seleccionado fue el 31 de marzo, cuando marcó un gol en el 5-0 ante Zambia en La Bombonera.