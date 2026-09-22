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“Pensé que se había retirado”: “Dibu” Martínez habló sobre la despedida de Messi en la selección argentina

El arquero se sumó al plantel que afrontará tres amistosos y habló sobre la despedida del capitán, la continuidad del técnico y el recambio.

DESPEDIDA. Emiliano “Dibu” Martínez llegó al país para sumarse a la selección argentina y acompañará a Lionel Messi en su último partido con la camiseta nacional.
DESPEDIDA. Emiliano “Dibu” Martínez llegó al país para sumarse a la selección argentina y acompañará a Lionel Messi en su último partido con la camiseta nacional.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Dibu Martínez llegó al país para disputar amistosos de fecha FIFA y habló sobre la inminente despedida de Lionel Messi de la selección argentina en el Monumental.
  • Argentina jugará ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, siendo este último el adiós de Messi tras el subcampeonato en el Mundial 2026 y en medio de un recambio en el equipo.
  • El cierre del ciclo de Messi acelerará la renovación generacional en el plantel, mientras se define la continuidad del técnico Lionel Scaloni al mando del equipo.
Resumen generado con IA

Emiliano “Dibu” Martínez ya está en el país para sumarse al plantel de la selección argentina, que afrontará una fecha FIFA con tres amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. El último encuentro tendrá un condimento especial: será la despedida de Lionel Messi con la camiseta nacional, en el estadio Monumental. Consultado sobre esa noche, el arquero sorprendió con una respuesta inesperada: “Pensé que se había retirado”.

Más allá de la broma, Martínez destacó lo que significará para el capitán poder cerrar su etapa con el seleccionado delante de su gente. “Tener la posibilidad de retirarse acá en la Argentina creo que es un sueño para él. Trataremos que sea un lindo día para él”, expresó. Así, el arquero se prepara para una fecha que tendrá un componente emocional especial para el grupo y, sobre todo, para Messi.

Otro de los temas sobre los que habló fue la continuidad de Lionel Scaloni. En medio de una etapa en la que comienza a aparecer el recambio, el arquero evitó anticipar qué decisión tomará el entrenador y dejó claro que respetarán su determinación. “No tengo ni idea. Eso es algo con él y con su equipo de trabajo. Lo que decida, siempre lo vamos a apoyar”, aseguró.

Martínez también puso en perspectiva la renovación del plantel y explicó que muchos de los futbolistas convocados ya conocen el funcionamiento interno del equipo. “Los que están no son chicos nuevos, son chicos que ya han estado. La selección siempre va a ser la selección, por más que la gente que se vaya o no se vaya”, señaló. La idea del grupo, entonces, será mantener una identidad mientras aparecen nuevas caras.

La espina que dejó la final contra España

El arquero también recordó la derrota frente a España en la final del Mundial 2026. Martínez reconoció que aquel partido todavía ocupa un lugar importante en sus sensaciones y admitió que le quedará como una cuenta pendiente. “Es lindo llegar a una final de vuelta y lamentablemente no la pudimos ganar. Me va a quedar la espina por mucho tiempo”, afirmó.

La selección argentina comenzará esta serie de amistosos el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes. Luego enfrentará a Burkina Faso el 3 de octubre, en el Monumental, y cerrará la ventana el 6 de octubre frente a Benín, también en Núñez. Ese último partido será el momento esperado por todos: Messi tendrá su despedida con la camiseta argentina y Martínez será parte de una jornada que el plantel ya imagina como especial.

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