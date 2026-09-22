“Pensé que se había retirado”: “Dibu” Martínez habló sobre la despedida de Messi en la selección argentina

Otro de los temas sobre los que habló fue la continuidad de Lionel Scaloni. En medio de una etapa en la que comienza a aparecer el recambio, el arquero evitó anticipar qué decisión tomará el entrenador y dejó claro que respetarán su determinación. “No tengo ni idea. Eso es algo con él y con su equipo de trabajo. Lo que decida, siempre lo vamos a apoyar”, aseguró.