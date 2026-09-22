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El secretario general de la ONU pidió regular la inteligencia artificial antes de que “gobierne por su cuenta”

António Guterres advirtió sobre los riesgos del avance descontrolado de la tecnología y reclamó un marco multilateral para gestionar sus riesgos. Críticas por Gaza y Ucrania.

António Guterres, secretario general de la ONU. FOTO X
António Guterres, secretario general de la ONU. FOTO X
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Este martes en la ONU, el secretario general António Guterres pidió regular la inteligencia artificial ante líderes globales para evitar riesgos por su avance descontrolado.
  • La advertencia surge tras alertas de los propios creadores de IA. Guterres reclamó a potencias como EE.UU. y China asumir responsabilidades y frenar armas autónomas.
  • Un marco multilateral determinará el futuro de la humanidad, buscando que la tecnología sirva al bien común antes de que escape al control gubernamental.
Resumen generado con IA

António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha hecho un llamamiento este martes para gobernar la inteligencia artificial (IA) antes de que esta lo haga por su cuenta, ante la alerta de algunos de los principales líderes del sector por su avance descontrolado. 

"La inteligencia artificial debe ser moldeada por la humanidad, con la humanidad y para toda la humanidad", aseguró Guterres en la apertura de la Asamblea General.

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El secretario general situó la IA como una de las crisis a las que se enfrenta el mundo durante el siglo XXI y apuntó que la manera en la que se gestiona determinará el futuro: "Los propios desarrolladores que crean estos sistemas están dando ahora la voz de alarma". 

Aunque defendió las potencialidades de la IA, dijo también que "los robots asesinos no deben tener cabida en nuestro futuro". 

Guterres apostó por trabajar en un marco multilateral de gestión de riesgo de la IA y pidió a los gobiernos con las capacidades en IA más avanzadas, en clara referencia a Estados Unidos y China, que tengan las mayores responsabilidades con la humanidad, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.

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Guterres carga contra las petroleras

Las grandes compañías petroleras mundiales han tratado la atmósfera como un "vertedero", protestó Guterres en su discurso. 

"Sabemos que los intereses de los combustibles fósiles no se harán a un lado por sí solos. Durante décadas, las grandes petroleras han tratado la atmósfera como un vertedero y han sacado beneficios de las consecuencias", dijo Guterres. "Quienes contaminan, deben pagar", dijo.

El secretario general hizo referencia también a Ucrania, donde se está atacando a civiles e infraestructuras básicas, incumpliendo la Carta de las Naciones Unidas. Pero, añadió, también últimamente en Rusia, adonde también se ha atacado a civiles lejos del frente.

Palabras también para Gaza

Durante su discurso en su última Asamblea General antes de abandonar el cargo, el diplomático portugués recodó que un dictamen consultivo "del caso Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza" dejó claro que la ONU debe poder cumplir su mandato en la zona y aseguró que los asentamientos de Israel en Cisjordania hacen surgir "el fantasma de la limpieza étnica".

"Todas las partes deben respetar el derecho internacional y las órdenes de la Corte", aseguró sobre el caso presentado por Sudafrica en diciembre de 2023 ante la CPI. "No podemos permitir que la solución de dos Estados desaparezca ante nuestros ojos", añadió.

Temas Organización de las Naciones UnidasIsraelFranja de GazaEstados UnidosAntónio GuterresIA
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