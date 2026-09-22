El secretario general de la ONU pidió regular la inteligencia artificial antes de que “gobierne por su cuenta”

Palabras también para Gaza

Durante su discurso en su última Asamblea General antes de abandonar el cargo, el diplomático portugués recodó que un dictamen consultivo "del caso Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza" dejó claro que la ONU debe poder cumplir su mandato en la zona y aseguró que los asentamientos de Israel en Cisjordania hacen surgir "el fantasma de la limpieza étnica".