La respuesta del municipio capitalino ante la protesta de taxistas: “Esto es una reacción violenta”

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán salió al cruce de los reclamos de los taxistas que se manifestaron este martes frente al Palacio Municipal. Desde el Ejecutivo capitalino aseguraron a LA GACETA que se están cumpliendo las disposiciones de la ordenanza vigente y que, paralelamente, se llevan adelante procedimientos administrativos contra las plataformas digitales que no se ajustan a la normativa.