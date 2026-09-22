La respuesta del municipio capitalino ante la protesta de taxistas: “Esto es una reacción violenta”
Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán calificó este martes de "violenta" la protesta de taxistas contra las aplicaciones de transporte y defendió los controles vigentes.
- Funcionarios vincularon el reclamo a inspecciones sobre presuntos sobrecobros y relojes adulterados, mientras avanzan en sanciones a plataformas que incumplen la norma.
- El municipio creará un padrón oficial para regular y sancionar a las plataformas digitales, mientras prevé suspender licencias a choferes con irregularidades.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán salió al cruce de los reclamos de los taxistas que se manifestaron este martes frente al Palacio Municipal. Desde el Ejecutivo capitalino aseguraron a LA GACETA que se están cumpliendo las disposiciones de la ordenanza vigente y que, paralelamente, se llevan adelante procedimientos administrativos contra las plataformas digitales que no se ajustan a la normativa.
La secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, sostuvo que el municipio está trabajando tanto sobre la situación de los taxis como sobre las aplicaciones de transporte. “Nosotros cuidamos a los trabajadores, nuestra intendenta, Rossana Chahla, cuida a los trabajadores”, afirmó, y explicó que se están impulsando sanciones y actuaciones administrativas dirigidas a las plataformas y a los conductores que correspondan.
Según Giuliano, el objetivo es avanzar sobre las empresas que brindan el servicio mediante aplicaciones y no perjudicar a quienes recurren a esa actividad como una fuente adicional de ingresos. “Apuntamos donde tenemos que apuntar, que son las plataformas, no los conductores”, sostuvo la funcionaria, al señalar que muchos de quienes trabajan mediante aplicaciones tienen además otro empleo formal.
La discusión por la ordenanza
Uno de los puntos centrales de la protesta fue el pedido de los taxistas para que el municipio haga cumplir la ordenanza que regula la actividad y controle a los vehículos que trabajan mediante aplicaciones. Giuliano respondió que la Municipalidad está aplicando las regulaciones vigentes y sostuvo que el reclamo de los manifestantes apunta, en realidad, a modificar tres artículos de la normativa.
“Lo que ellos solicitan es el cambio de tres artículos. En primer lugar, se debe conversar con el Concejo Deliberante”, explicó.
La funcionaria remarcó, además, que los controles sobre los taxis se están realizando y vinculó la protesta con los operativos que lleva adelante el municipio para detectar irregularidades en los relojes de los vehículos.
“Es llamativo que quizás esto es una reacción al control de los relojes de los taxis que están en la terminal de ómnibus”, afirmó.
Arnedo cuestionó la protesta y habló de una “reacción agresiva”
El secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, también defendió los controles y cuestionó el modo en que se desarrolló la manifestación frente al municipio.
“Es una reacción agresiva y violenta de un mínimo grupo”, sostuvo, al referirse a los taxistas que participaron de la protesta. Según explicó, el conflicto se produce en un contexto en el que la Municipalidad profundizó los controles sobre los relojes de los taxis y los casos de presunto sobrecobro.
Arnedo señaló que la administración municipal busca proteger a los usuarios y aseguró que la mayoría de los taxistas trabaja de manera regular.
“No son todos ni es la mayoría. La mayoría cumple, trabaja de manera transparente y esforzada”, aclaró.
El funcionario también explicó que la Municipalidad inició procedimientos administrativos contra plataformas digitales que, según indicó, no cumplieron con las exigencias establecidas. Habló de intimaciones, pedidos de multas y medidas sobre cuentas de las empresas involucradas.
Un nuevo padrón para las plataformas
Arnedo adelantó además que el municipio trabaja en la creación de un padrón municipal de plataformas digitales. Según explicó, ya cuentan con un dictamen del fiscal de Estado municipal y esperan ponerlo en funcionamiento en los próximos días.
“El padrón municipal de plataformas digitales” permitirá, según el funcionario, identificar a las empresas que operan en la ciudad y conocer quiénes participan de la actividad bajo los requisitos establecidos por la normativa.
Arnedo sostuvo que esta herramienta resulta necesaria porque la ordenanza vigente no contempla sanciones específicas para algunos de los incumplimientos que actualmente se presentan por parte de las plataformas.
Mientras se avanza con ese registro, afirmó que continúan los procedimientos administrativos y las sanciones económicas correspondientes.
El municipio defendió los controles a los taxis
Otro de los ejes de la respuesta oficial estuvo puesto en los controles a los relojes de los taxis, particularmente después de las denuncias por presuntos sobrecobros a pasajeros. “Nos interesa la situación en particular de los usuarios”, remarcó Arnedo, quien aseguró que se están realizando investigaciones sobre cada caso.
Giuliano, en tanto, sostuvo que existen expedientes en trámite y que se lleva adelante una investigación sobre las posibles adulteraciones de los relojes. “Los controles son importantes para cuidar a la gente”, afirmó la funcionaria.
Desde el municipio señalaron que, cuando se comprueben irregularidades, se aplicarán las sanciones correspondientes. Giuliano mencionó la posibilidad de suspensión de licencias y otras medidas según la conducta individual de cada involucrado.
Críticas por la protesta frente al Palacio Municipal
La secretaria de Gobierno también cuestionó el impacto de la manifestación sobre quienes concurren habitualmente al edificio municipal. “Nos parece muy mal la falta de respeto a la institución, a la gente con ruidos molestos”, sostuvo Giuliano, quien hizo especial referencia a las personas con sensibilidad al ruido.
La funcionaria afirmó que la Municipalidad había dispuesto recibir a una comitiva reducida de representantes de los taxistas, pero que los manifestantes intentaron ingresar al Palacio Municipal.
Arnedo describió el diálogo como “complicado” y cuestionó los niveles de agresividad registrados durante el reclamo. “Primero debe obrar el respeto”, planteó.
Ambos funcionarios remarcaron, de todos modos, que los canales de diálogo continúan abiertos. Giuliano recordó que hubo reuniones anteriores con representantes del sector y enumeró algunas medidas adoptadas por la Municipalidad, como la mejora de las paradas de taxis y la entrega de indumentaria identificatoria.