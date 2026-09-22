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¿Los gatos pueden transmitir enfermedades? Cuáles son los riesgos y cómo prevenirlos

Los gatos, al igual que muchos otros animales, pueden ser portadores de bacterias, virus, parásitos y hongos que representan riesgos para la salud humana.

Los gatos pueden transmitir diversas enfermedades a los humanos
Los gatos pueden transmitir diversas enfermedades a los humanos Clarín
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas advierten hoy que los gatos pueden transmitir diversas zoonosis a las personas debido a patógenos presentes en su saliva, heces o pelaje.
  • Infecciones como la toxoplasmosis o la micosis se contagian por arañazos o falta de higiene al limpiar la caja de arena, afectando sobre todo a personas vulnerables.
  • El control veterinario constante, la vacunación al día y el lavado frecuente de manos resultan esenciales para garantizar una convivencia segura y sin riesgos sanitarios.
Resumen generado con IA

Los gatos, al igual que los perros, son animales domésticos y pueden convivir con los seres humanos sin ningún problema. Sin embargo, también pueden llegar a portadores de diversas enfermedades que pueden afectar la salud humana. ¿Cuáles son y cómo prevenirlas? La vacunación de nuestras es clave.

La transmisión de estos patógenos generalmente ocurre a través de la exposición a sus heces, saliva, orina o incluso el contacto con su pelo. Si bien la mayoría de las personas no experimentan complicaciones graves, ciertas infecciones pueden presentar riesgos, especialmente para personas inmunocomprometidas, embarazadas o niños pequeños.

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Los gatos, al igual que muchos otros animales, pueden ser portadores de bacterias, virus, parásitos y hongos que representan riesgos para la salud humana. Algunas de las principales enfermedades que pueden transmitir incluyen:

Las enfermedades que pueden transmitir los gatos a los humanos

Alergia respiratoria: el pelo de los gatos y las proteínas presentes en su saliva pueden desencadenar reacciones alérgicas en algunas personas, provocando síntomas como estornudos, ojos llorosos y, en casos severos, asma.

Toxoplasmosis: esta es una enfermedad parasitaria causada por el parásito Toxoplasma gondii. Los gatos son los huéspedes definitivos, y los humanos pueden infectarse al manipular las heces de gatos contaminados y no tomar la precaución de lavarse luego las manos, o al ingerir alimentos o agua contaminada con ooquistes del parásito.

Micosis en la piel: los hongos como el Microsporum canis, que causan tiña, pueden transmitirse de gatos a humanos a través del contacto directo con animales infectados, generando lesiones cutáneas.

Enfermedad del arañazo de gato: causada por la bacteria Bartonella henselae, esta infección ocurre cuando un gato araña o muerde a una persona, especialmente si su sistema inmunológico está debilitado.

Esporotricosis: esta infección fúngica es causada por el hongo Sporothrix schenckii, que se transmite a través de mordeduras o arañazos de gatos infectados.

Síndrome de larva migrans visceral: producido por el parásito Toxocara cati, se contrae al ingerir accidentalmente los huevos del parásito presentes en las heces de gatos infectados.

Cómo evitar la transmisión de enfermedades de gatos a humanos

Prevenir las enfermedades que los gatos pueden transmitir a los humanos implica mantener buenas prácticas de higiene y atención veterinaria regular. Algunas recomendaciones incluyen:

- Visitas regulares al veterinario. Realizar chequeos anuales y mantener al día la vacunación y desparasitación de los gatos es clave para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades.

- Higiene personal. Lavarse las manos con agua y jabón después de tocar o limpiar la caja de arena del gato es fundamental.

- Limpieza de la caja de arena. Utilizar guantes o bolsas plásticas para retirar las heces del gato y deshacerse de ellas de manera adecuada.

- Evitar el contacto con gatos callejeros o no vacunados. Los gatos que no están controlados por un veterinario tienen más probabilidades de ser portadores de enfermedades infecciosas.

- Desinfección de áreas comunes. Limpiar regularmente las zonas donde el gato suele estar y evite que ingrese a lugares donde se preparan alimentos.

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