Juegos Suramericanos 2026: la agenda de Argentina para este martes 22 de septiembre

El plato fuerte de la tarde-noche regresa a Santa Fe a partir de las 18:00 con un bloque de atletismo e instancias decisivas. La pista coronará a los campeones en salto con garrocha masculino, lanzamiento de disco femenino, los 10.000 metros femeninos y el salto en largo. En paralelo, a las 18:30 se define la final femenina de Boulder en escalada deportiva. El cierre del atletismo llegará a pura velocidad con las semifinales de 400 metros y las ansiadas finales de 100 metros llanos: la masculina a las 20:00 y la femenina a las 20:10.