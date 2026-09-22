Juegos Suramericanos 2026: la agenda de Argentina para este martes 22 de septiembre
La delegación albiceleste busca consolidarse en el medallero con presentaciones clave en deportes de equipo, pruebas individuales y fases eliminatorias en las sedes de Santa Fe, Rosario, Rafaela, Paraná y Mar del Plata.
Resumen para apurados
- La delegación argentina compite este martes 22 en Santa Fe y subsedes en diversas disciplinas para sumar medallas y afianzarse en el medallero de los Juegos Suramericanos 2026.
- Tras ocho jornadas, Argentina se ubica segunda detrás de Brasil con 160 medallas y encara un día clave con definiciones en hockey, atletismo, ciclismo y deportes de equipo.
- Con la clausura fijada para el domingo, los resultados de esta fecha resultarán determinantes para consolidar el podio regional y reducir distancias con el líder del medallero.
Los Juegos Suramericanos siguen su agenda este martes 22 de septiembre mientras que la Argentina ya acumula 160 medallas en las sedes deportivas de Santa Fe. La delegación albiceleste de las distintas disciplinas quedó en segundo lugar en la tabla de posiciones por detrás de Brasil y se enfrenta a una nueva fecha marcada por los cruces del hockey, el softbol, el vóley y muchos otros eventos en que los argentinos dirán presente.
Este martes 22 será una de las fechas más cargadas del calendario de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 que comenzaron el 12 de septiembre y ya llevan más de una semana sucediéndose. Este domingo se celebrará el cierre mientras que la jornada de hoy será una de mayor interés debido a la variedad de disciplinas que se presentarán en este día. La actividad iniciada desde las 8 de la mañana registrará competencias repartidas entre Santa Fe, Rosario, Rafaela, Paraná y Mar del Plata.
La programación de hoy incluirá una variedad extensa de disciplinas que contempla surf, hockey, polo acuático, squash, raquetbol, bádminton, atletismo, tiro con arco, remo costero, voleibol, tenis, tenis de mesa, pádel, escalada, handball, softbol, ciclismo pista, frontón, frontball y pelota trinquete.
Por su parte la delegación argentina tendrá presencia durante todo el día, con compromisos en polo acuático, vóley, handball, softbol, frontón y frontball, además de las distintas pruebas individuales y por equipos.
Madrugada en las olas y largada en las pistas
La jornada abre sus puertas desde las 8:00 en Mar del Plata con la acción del surf en sus distintas modalidades: fases de repechaje en longboard masculino y femenino, la segunda etapa de shortboard y el estreno del bodyboard.
A partir de las 9:00, la sede de Santa Fe concentra miradas con el arranque de las finales del remo costero en single y dobles, sumado al inicio del decatlón en atletismo (100 metros y salto en largo). Dentro de la pista atlética, la primera gran cita de fondo llega a las 9:20 con la final de los 10.000 metros masculinos, carrera donde el argentino Matías Reynaga saldrá a pelear por un lugar en el podio frente a los mejores exponentes de la región.
En simultáneo, el tiro con arco da comienzo a sus rondas de clasificación (Ranking Round) en el Hipódromo Óvalo con arquería recurva y compuesta. En esta última especialidad, el albiceleste Nelson Salinas dirá presente desde las 9:00 en la prueba individual masculina (Blanco 17C). Por su parte, la selección argentina de bádminton afronta a las 9:00 un cruce clave de semifinales por equipos mixtos ante Perú.
Hockey decisivo, duelos acuáticos y raquetas en la cancha
El bloque del mediodía estará fuertemente marcado por la definición de preseas y la fase de grupos en deportes de conjunto. En Santa Fe, el hockey sobre césped disputa los partidos por el podio: el bronce masculino se juega a las 9:00 y la femenina a las 11:15. Las grandes finales por la medalla de oro llegarán por la tarde, a las 13:30 en varones y a las 15:45 en mujeres.
En Rosario, el polo acuático (waterpolo) mantiene una agenda nutrida a lo largo de todo el día. El seleccionado femenino argentino abre la jornada a las 9:00 ante Colombia y vuelve a presentarse a las 18:00 frente a Perú. En la rama masculina, Argentina se mide ante Colombia desde las 16:30. En cuanto al voleibol masculino, el conjunto nacional salta a la cancha en Rosario a las 15:00 para enfrentar a Perú.
Por el lado de los deportes de cancha wall/frontón, la presencia argentina es protagonista desde las 9:30: Guillermo Osorio se enfrenta a Renato Bolelli (Chile) en Paleta Frontón Masculino, Melina Spahn choca ante Valeria Garcés (Perú) en Femenino, mientras que en Frontball salen a la cancha Agustín Paglia (ante el peruano Jesús Poma) y Adrián Astorga (frente al venezolano Junior Delgado).
Ciclismo en el velódromo y definiciones en atletismo, handball y softbol
Rafaela albergará la intensidad del ciclismo pista en el Velódromo Invencible. Desde las 11:00 se corren las primeras pruebas del Omnium masculino junto a las clasificaciones de velocidad femenina (Sprint), donde la delegación argentina cuenta con la participación de Guadalupe Díaz, Natalia Vera y Valentina Méndez. Los cuartos de final, semifinales y la definición por puntos del Omnium se disputan a partir de las 18:00.
El plato fuerte de la tarde-noche regresa a Santa Fe a partir de las 18:00 con un bloque de atletismo e instancias decisivas. La pista coronará a los campeones en salto con garrocha masculino, lanzamiento de disco femenino, los 10.000 metros femeninos y el salto en largo. En paralelo, a las 18:30 se define la final femenina de Boulder en escalada deportiva. El cierre del atletismo llegará a pura velocidad con las semifinales de 400 metros y las ansiadas finales de 100 metros llanos: la masculina a las 20:00 y la femenina a las 20:10.
El cierre de la jornada de conjunto quedará en manos del handball y el softbol. En Santa Fe, la selección argentina masculina de handball completa la fecha a las 19:30 enfrentando a Paraguay. Finalmente, en Paraná, el equipo argentino de softbol masculino saltará al diamante a las 20:30 para medirse ante Perú en la fase preliminar.