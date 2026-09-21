Con protagonismo tucumano, Los Pumas 7’s y Las Yaguaretés conquistaron el oro en los Juegos Suramericanos
Los seleccionados argentinos se consagraron en Rosario. Martiniano Arrieta festejó con el equipo masculino, mientras que Candela Delgado y Abril Romero fueron campeonas con el femenino, que además clasificó a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
Resumen para apurados
- Los Pumas 7’s y Las Yaguaretés ganaron la medalla de oro en los Juegos Suramericanos en Rosario tras vencer a Chile y Colombia en las finales del certamen.
- Ambos seleccionados finalizaron invictos gracias al aporte goleador de figuras como los tucumanos Martiniano Arrieta, Candela Delgado y Abril Romero.
- Con este título, el plantel femenino aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y ratificó el liderazgo continental del rugby argentino.
El rugby argentino tuvo un cierre dorado en los Juegos Suramericanos 2026. Los Pumas 7’s y Las Yaguaretés se consagraron campeones en Rosario y protagonizaron una doble coronación que también tuvo una fuerte presencia tucumana: Martiniano Arrieta, Candela Delgado y Abril Romero terminaron el certamen con la medalla de oro.
El seleccionado masculino completó su recorrido invicto al vencer 17-7 a Chile en la final disputada en el Hipódromo de Rosario. Santino Zangara abrió el marcador, aunque Gonzalo Lara respondió para los trasandinos. Antes del descanso, Juan Patricio Batac volvió a poner arriba a Argentina y, durante el complemento, Marcos Moneta aprovechó su velocidad para sentenciar la definición.
En el camino hacia el título, Los Pumas 7’s habían superado 50-0 a Paraguay y 80-0 a Perú. También derrotaron 26-12 a Chile y 38-7 a Uruguay.
Arrieta tuvo participación directa en la campaña. El tucumano apoyó un try en la contundente victoria frente a Perú y volvió a llegar al ingoal contra Uruguay.
Delgado y Romero también gritaron campeonas
La celebración tucumana continuó con Las Yaguaretés. El seleccionado femenino derrotó 33-5 a Colombia en la final y, además de quedarse con la medalla dorada, consiguió la clasificación directa a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
Las tucumanas Candela Delgado y Abril Romero volvieron a resultar protagonistas. Delgado apoyó uno de los tries de la final y Romero se encargó de una de las conquistas que terminaron de quebrar el partido durante el segundo tiempo. Cristal Escalante, Talía Rodich y Mariel Velay completaron las anotaciones argentinas.
Ambas habían comenzado a dejar su marca desde el debut. En el 46-0 frente a Perú, Delgado y Romero consiguieron dos tries cada una. Delgado también apoyó frente a Paraguay y consiguió un doblete en el 24-5 contra Colombia durante la primera ronda.
Así, el rugby argentino cerró los Juegos Suramericanos con dos medallas de oro y Tucumán tuvo motivos propios para celebrar. Arrieta, Delgado y Romero regresarán de Rosario como campeones, después de formar parte de dos seleccionados que dominaron sus respectivas competencias.