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Con protagonismo tucumano, Los Pumas 7’s y Las Yaguaretés conquistaron el oro en los Juegos Suramericanos

Los seleccionados argentinos se consagraron en Rosario. Martiniano Arrieta festejó con el equipo masculino, mientras que Candela Delgado y Abril Romero fueron campeonas con el femenino, que además clasificó a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Las Yaguaretés se quedaron con el oro en los Juegos Suramericanos.
Las Yaguaretés se quedaron con el oro en los Juegos Suramericanos. Prensa UAR.
21 Septiembre 2026

Resumen para apurados

  • Los Pumas 7’s y Las Yaguaretés ganaron la medalla de oro en los Juegos Suramericanos en Rosario tras vencer a Chile y Colombia en las finales del certamen.
  • Ambos seleccionados finalizaron invictos gracias al aporte goleador de figuras como los tucumanos Martiniano Arrieta, Candela Delgado y Abril Romero.
  • Con este título, el plantel femenino aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y ratificó el liderazgo continental del rugby argentino.
Resumen generado con IA

El rugby argentino tuvo un cierre dorado en los Juegos Suramericanos 2026. Los Pumas 7’s y Las Yaguaretés se consagraron campeones en Rosario y protagonizaron una doble coronación que también tuvo una fuerte presencia tucumana: Martiniano Arrieta, Candela Delgado y Abril Romero terminaron el certamen con la medalla de oro.

El seleccionado masculino completó su recorrido invicto al vencer 17-7 a Chile en la final disputada en el Hipódromo de Rosario. Santino Zangara abrió el marcador, aunque Gonzalo Lara respondió para los trasandinos. Antes del descanso, Juan Patricio Batac volvió a poner arriba a Argentina y, durante el complemento, Marcos Moneta aprovechó su velocidad para sentenciar la definición.

En el camino hacia el título, Los Pumas 7’s habían superado 50-0 a Paraguay y 80-0 a Perú. También derrotaron 26-12 a Chile y 38-7 a Uruguay.

Arrieta tuvo participación directa en la campaña. El tucumano apoyó un try en la contundente victoria frente a Perú y volvió a llegar al ingoal contra Uruguay.

Con protagonismo tucumano, Los Pumas 7’s y Las Yaguaretés conquistaron el oro en los Juegos Suramericanos Prensa UAR.

Delgado y Romero también gritaron campeonas

La celebración tucumana continuó con Las Yaguaretés. El seleccionado femenino derrotó 33-5 a Colombia en la final y, además de quedarse con la medalla dorada, consiguió la clasificación directa a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Las tucumanas Candela Delgado y Abril Romero volvieron a resultar protagonistas. Delgado apoyó uno de los tries de la final y Romero se encargó de una de las conquistas que terminaron de quebrar el partido durante el segundo tiempo. Cristal Escalante, Talía Rodich y Mariel Velay completaron las anotaciones argentinas.

Ambas habían comenzado a dejar su marca desde el debut. En el 46-0 frente a Perú, Delgado y Romero consiguieron dos tries cada una. Delgado también apoyó frente a Paraguay y consiguió un doblete en el 24-5 contra Colombia durante la primera ronda.

Así, el rugby argentino cerró los Juegos Suramericanos con dos medallas de oro y Tucumán tuvo motivos propios para celebrar. Arrieta, Delgado y Romero regresarán de Rosario como campeones, después de formar parte de dos seleccionados que dominaron sus respectivas competencias.

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