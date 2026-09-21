Con protagonismo tucumano, Los Pumas 7’s y Las Yaguaretés conquistaron el oro en los Juegos Suramericanos

El rugby argentino tuvo un cierre dorado en los Juegos Suramericanos 2026. Los Pumas 7’s y Las Yaguaretés se consagraron campeones en Rosario y protagonizaron una doble coronación que también tuvo una fuerte presencia tucumana: Martiniano Arrieta, Candela Delgado y Abril Romero terminaron el certamen con la medalla de oro.