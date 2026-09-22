Rige la alerta amarilla por lluvias intensas que pueden superar los límites esperados: cuáles son las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el temporal golpeará con mayor fuerza hacia la noche. Cuáles serán las zonas afectadas, los valores de precipitación previstos y las precauciones oficiales para evitar emergencias.
Resumen para apurados
- El SMN emitió este martes una alerta amarilla por lluvias intensas y nevadas para zonas cordilleranas de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz ante la llegada de un temporal.
- El fenómeno se concentrará por la noche, tras tormentas en el centro y NEA. Se prevén hasta 20 mm de agua acumulada y hasta 20 cm de nieve en las cotas más altas de Santa Cruz.
- El temporal empeorará en Neuquén, elevando la alerta a naranja entre miércoles y jueves, mientras las autoridades instan a extremar precauciones viales y domésticas.
El Servicio Meteorológico Nacional(SMN) anunció para esta jornada nuevos fenómenos extremos que por esta ocasión se instalarán únicamente en el sur del país. Luego de las severas alertas que dominaron el comienzo de la semana en las distintas regiones de la Argentina, principalmente en el centro y el NEA, la entidad climática disminuyó la severidad de las advertencias a nivel amarillo y advirtió que cuatro provincias se encontrarán con lluvias y nevadas de gran magnitud.
A través de su Sistema de Alerta Temprana(SAT), el SMN señaló que cuatro provincias de la Patagonia se encuentran afectadas por lluvias intensas y nevadas este martes. De acuerdo con la advertencia emitida a las 5:55 horas, el sur de Neuquén, el este de Río Negro, el noroeste de Chubut y sudoeste de Santa Cruz se encuentran bajo riesgo por eventos climáticos extremos.
El temporal de lluvia avanza sobre el norte patagónico
La alerta amarilla se inicia en la provincia de Neuquén donde la entidad climática advirtió precipitaciones que durante la semana irán acrecentando su fuerza. Para el miércoles el aviso escalará hacia naranja y se mantendrá también el jueves 24. Mientras que este martes el pronóstico señala lluvias de variada severidad que se mantendrán en el nivel amarillo. Se prevé valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera local, mientras que el SMN subrayó que no se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve en las áreas más altas. El fenómeno se mantendría por la noche, entre las 18 y 00 horas en el sector de Cordillera de Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé, así como en Los Lagos.
Un escenario similar se presenta en Río Negro, donde la alerta amarilla por lluvias rige especialmente para la zona de Bariloche, así como en las cordilleras de Pilcaniyeu y Ñorquincó. En estas áreas el fenómeno meteorológico también se instalará durante la noche, previéndose precipitaciones de variada intensidad con valores acumulados que podrían superar los topes estimados de forma puntual.
Por su parte, la provincia de Chubut también experimentará lluvias copiosas bajo el nivel de alerta amarillo. Los sectores bajo advertencia abarcan la Cordillera de Cushamen, Cordillera de Futaleufú, Cordillera de Languiñeo y la Cordillera de Tehuelches, donde se espera la persistencia de precipitaciones hacia las últimas horas del día.
Fuertes nevadas en Santa Cruz
A diferencia del resto de la región castigada por el agua, la única provincia con un pronóstico distinto es Santa Cruz, donde la alerta está vinculada a fuertes nevadas. El fenómeno afectará a la Cordillera de Güer Aike y la Cordillera de Lago Argentino durante la noche, esperándose valores de nieve juntada de entre 10 y 20 cm, con los registros más altos concentrados en las cotas cordilleranas más elevadas.
Recomendaciones ante la severidad de las alertas
Ante este panorama adverso, el organismo meteorológico emitió una serie de recomendaciones para mantener a resguardo a la población. En el caso de las alertas por nevadas, se aconseja evitar las actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve amontonada en los techos, circular únicamente con vehículos adecuados y preparados para hielo o nieve, y ventilar frecuentemente viviendas y automóviles para evitar la acumulación de monóxido de carbono. Asimismo, se insta a mantenerse informado por los canales oficiales y tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Finalmente, para los distritos bajo alerta por lluvias, el SMN sugiere evitar salir de las viviendas salvo necesidad, no sacar las bolsas de basura a la calle, limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua, alejarse de zonas potencialmente inundables y cortar inmediatamente el suministro eléctrico en caso de que ingrese agua a los domicilios.