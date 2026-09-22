Rige la alerta amarilla por lluvias intensas que pueden superar los límites esperados: cuáles son las provincias afectadas

El temporal de lluvia avanza sobre el norte patagónico

La alerta amarilla se inicia en la provincia de Neuquén donde la entidad climática advirtió precipitaciones que durante la semana irán acrecentando su fuerza. Para el miércoles el aviso escalará hacia naranja y se mantendrá también el jueves 24. Mientras que este martes el pronóstico señala lluvias de variada severidad que se mantendrán en el nivel amarillo. Se prevé valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera local, mientras que el SMN subrayó que no se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve en las áreas más altas. El fenómeno se mantendría por la noche, entre las 18 y 00 horas en el sector de Cordillera de Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé, así como en Los Lagos.