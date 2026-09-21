Granja Tres Arroyos ofreció pagar parte de los salarios con pollos a sus trabajadores

La oferta surgió durante las últimas audiencias entre la compañía y los gremios, en el marco de la conciliación obligatoria que continúa vigente en esa planta bonaerense. Según informó Pilar a Diario, ya se habían acordado algunas medidas paliativas, entre ellas la entrega de cajones de pollo y pagos a cuenta para trabajadores afectados por los despidos.