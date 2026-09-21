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Granja Tres Arroyos ofreció pagar parte de los salarios con pollos a sus trabajadores

La empresa avícola atraviesa una fuerte crisis financiera y productiva. La propuesta fue realizada a empleados de la planta de Pilar, donde continúan las negociaciones por los despidos y los salarios adeudados.

Granja Tres Arroyos busca una salida a su crisis y ofreció pagar sueldos con mercadería
Granja Tres Arroyos busca una salida a su crisis y ofreció pagar sueldos con mercadería
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Pilar, Granja Tres Arroyos ofreció pagar parte de los sueldos adeudados con pollos a sus empleados durante audiencias laborales, ante su grave crisis financiera.
  • La firma pidió concurso preventivo por una deuda superior a $536.000 millones y frenó 1.200 despidos tras la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo.
  • El desenlace judicial definirá la continuidad de miles de empleos del sector avícola y podría acelerar la venta total del grupo a la multinacional estadounidense Tyson Foods.
Resumen generado con IA

La crisis de Granja Tres Arroyos sumó un nuevo capítulo: la empresa propuso a trabajadores de su planta de Pilar cobrar una parte de los salarios adeudados con pollos, el principal producto del complejo ubicado en La Lonja.

La oferta surgió durante las últimas audiencias entre la compañía y los gremios, en el marco de la conciliación obligatoria que continúa vigente en esa planta bonaerense. Según informó Pilar a Diario, ya se habían acordado algunas medidas paliativas, entre ellas la entrega de cajones de pollo y pagos a cuenta para trabajadores afectados por los despidos.

El planteo se conoció pocos días después de que el grupo solicitara ante la Justicia la apertura del concurso preventivo para las cuatro empresas que forman parte de su estructura.

Granja Tres Arroyos: 1.200 despidos y una deuda millonaria

A comienzos de septiembre, la compañía envió alrededor de 1.200 telegramas de despido en sus plantas de la provincia de Buenos Aires: unos 700 en Capitán Sarmiento, 450 en Esteban Echeverría y 50 en Pilar.

Las cesantías quedaron suspendidas por las medidas de conciliación obligatoria dictadas por el Ministerio de Trabajo bonaerense. La primera fue dispuesta el 4 de septiembre a pedido del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), mientras que la segunda se dictó el 10 de septiembre a pedido de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

La empresa reconoció ante la Justicia que durante los últimos meses se produjeron más de 1.700 desvinculaciones dentro del grupo.

El conflicto laboral se desarrolla mientras Granja Tres Arroyos intenta reestructurar un pasivo que, al 31 de diciembre de 2025, ascendía a $536.000 millones. La cifra corresponde a la deuda informada en el expediente judicial y todavía no contempla el pasivo acumulado durante 2026.

¿Cuánto debe Granja Tres Arroyos?

Según la presentación realizada ante la Justicia, la deuda estaba compuesta de la siguiente manera:

$199.000 millones en deudas financieras.

$161.000 millones con proveedores.

$52.000 millones en impuestos.

$78.000 millones correspondientes a deudas laborales y fiscales.

$46.000 millones en otras deudas comerciales.

Además, la compañía acumulaba más de $126.000 millones en cheques de pago diferido rechazados, otro de los indicadores de las dificultades financieras que atraviesa el grupo.

El pedido de concurso preventivo fue presentado por Joaquín De Grazia, presidente del directorio y miembro de la familia fundadora. El trámite contempla a cuatro sociedades: Granja Tres Arroyos, Wade —que opera la planta de Pilar—, Avex, con actividad en Río Cuarto, y Holding Agro Industrial S.A. (HAISA).

La explicación de la empresa sobre la crisis

En su presentación judicial, Granja Tres Arroyos atribuyó la situación financiera a una combinación de factores. La compañía habló de un “estrangulamiento del mercado interno” y de una “suba desmedida de costos”.

Según el escrito, el consumo de pollo en la Argentina creció durante las últimas décadas hasta alcanzar un techo que, de acuerdo con la empresa, limita la posibilidad de absorber una mayor producción.

La firma también señaló el impacto de las importaciones de carne aviar desde Brasil, que crecieron entre 2024 y 2026 en un contexto de cambios en las condiciones de importación y reducción de aranceles.

Otro de los factores mencionados por la compañía fue el impacto de la gripe aviar de 2023. La pérdida temporal del estatus sanitario afectó las exportaciones hacia mercados como China, Chile y la Unión Europea y derivó en una mayor concentración de la producción en el mercado interno.

En paralelo, desde 2022 Tyson Foods posee el 34% del capital de Granja Tres Arroyos. En las últimas semanas circularon versiones sobre una eventual adquisición del paquete accionario restante por parte de la compañía estadounidense, aunque hasta el momento no hubo una confirmación oficial sobre esa operación.

La propuesta de pagar parte de los salarios con mercadería se produce, así, en medio de una disputa laboral todavía abierta y de un proceso judicial destinado a reestructurar las deudas del grupo.

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