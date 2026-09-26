Europa podría copiar el sistema del tren solar de la Quebrada de Humahuaca en varias ciudades

Resumen para apurados
- Europa analiza implementar el modelo del Tren Solar de Jujuy en sus líneas rurales y turísticas para sustituir el diésel sin costosas catenarias.
- Inaugurado en 2024 sobre vías inactivas por 30 años, el convoy jujeño funciona con baterías de litio recargadas con energía solar y ya trasladó a más de 90.000 usuarios.
- Este caso valida la viabilidad comercial de trenes a batería, abriendo paso a la descarbonización del transporte europeo en zonas de montaña como los Alpes y Pirineos.
Europa está mucho más avanzada en cuanto a medios de transporte electrificados. Buscando un 100 por ciento de combustible no fósil es que el Tren Solar de la Quebrada de Humahuaca resulta especialmente atractivo en el Viejo Continente, y en el mundo en general.
Europa no necesita este sistema en las grandes metrópolis ni en las líneas de alta velocidad, ya que esas redes están completamente electrificadas con catenarias (cableado aéreo). Sin embargo, sí es sumamente viable en escenarios con coincidencias que tiene con la zona alta de Jujuy.
En tierras jujeñas, el vehículo que es el primer tren eléctrico de América Latina, recorre seis localidades de la puna sobre vías que estuvieron abandonadas durante 30 años. Las seis baterías de litio instaladas en el techo de cada formación, tienen una autonomía de hasta 120 kilómetros, más del doble de la longitud actual del recorrido. Esas baterías se cargan en las estaciones terminales mediante cargadores del tamaño de una heladera gigante, que se alimentan de la red eléctrica provincial. Y esa red, en Jujuy, viene en gran parte del sol.
Escenarios
El primer escenario en el que serviría al mundo el modelo argentino es en líneas regionales y rurales secundarias. Europa aún tiene miles de kilómetros de vías no electrificadas donde circulan antiguos trenes diésel. Instalar cableado aéreo en esos tramos es astronómicamente caro para el flujo de pasajeros que manejan. Los trenes a batería con recarga en estaciones estratégicas son la solución ideal para descarbonizar esos trayectos.
Y el segundo horizonte de aplicación, es en los trenes turísticos o de montaña. Al igual que en la Quebrada de Humahuaca, en zonas como los Alpes, los Pirineos o valles turísticos, preservar el paisaje sin cables aéreos e impactar lo mínimo el entorno natural es un gran valor agregado.
Las diferencias
En Europa la implementación del sistema argentino choca con un factor natural que no es suficiente. La radiación solar en el norte, especialmente en Jujuy, es de las radiaciones solares más altas del planeta durante casi todo el año. En el norte o centro de Europa (Alemania, Reino Unido, Países Bajos), la generación solar es más estacional y menos intensa. Por eso, no se habla estrictamente de "tren solar", sino de trenes Bemu (Battery Electric Multiple Unit), cuya electricidad proviene de un mix renovable (solar, eólica e hidráulica) según la región.
A diferencia del tren de Jujuy, que depende exclusivamente de los cargadores fijos en estaciones, en Europa muchos trenes a batería son híbridos: aprovechan los tramos que sí tienen catenaria (tendido aéreo de cables) para andar y recargar las baterías en marcha, y cuando se adentran en la vía secundaria no electrificada, siguen andando a batería.
La lógica de combinar baterías de litio con puntos de recarga rápida alimentados por energía verde es la ruta oficial que Europa está tomando para eliminar el diésel restante. El Tren Solar de Jujuy demuestra que la tecnología ya es 100% viable comercialmente y sirve como un ejemplo claro de cómo resolver la movilidad limpia en corredores geográficos específicos sin realizar inversiones gigantescas en catenarias.
Funcionamiento
Los dos coches jujeños, al frenar parte del movimiento se convierte de nuevo en electricidad y se almacena en las baterías para usos posteriores. Según la empresa operadora los dos puntos de carga rápida están en Volcán y Purmamarca; está previsto instalar un tercer punto en la estación terminal norte, en Tilcara. Este sistema alimentado por baterías permite que el tren circule sin diésel e incluso sin las líneas eléctricas aéreas habituales en los ferrocarriles eléctricos.
Un informe de Euronews pondera el funcionamiento del tren destacando que cuando se inauguró en junio de 2024, el Tren Solar devolvió vida al transporte ferroviario de pasajeros en la Quebrada de Humahuaca por primera vez en 30 años. Desde entonces, más de 90.000 personas lo han usado, según el Gobierno de Jujuy.