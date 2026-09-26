Europa podría copiar el sistema del tren solar de la Quebrada de Humahuaca en varias ciudades

En tierras jujeñas, el vehículo que es el primer tren eléctrico de América Latina, recorre seis localidades de la puna sobre vías que estuvieron abandonadas durante 30 años. Las seis baterías de litio instaladas en el techo de cada formación, tienen una autonomía de hasta 120 kilómetros, más del doble de la longitud actual del recorrido. Esas baterías se cargan en las estaciones terminales mediante cargadores del tamaño de una heladera gigante, que se alimentan de la red eléctrica provincial. Y esa red, en Jujuy, viene en gran parte del sol.