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Cuti Romero se cruzó con Bellingham y le recordó el Mundial

El defensor argentino protagonizó un fuerte intercambio con el inglés durante el triunfo 2-1 de Atlético de Madrid sobre Real Madrid. El mediocampista también tuvo un encontronazo con Giuliano Simeone.

Cristian Romero, defensor del Atlético de Madrid, se cruzó con Bellingham, de Real Madrid.
Cristian Romero, defensor del Atlético de Madrid, se cruzó con Bellingham, de Real Madrid.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Cristian Romero y Jude Bellingham protagonizaron un tenso cruce con chicanas mundialistas durante el triunfo 2-1 del Atlético sobre Real Madrid en el Metropolitano por La Liga.
  • El conflicto inició tras un fallo del VAR que amonestó al cordobés por un pisotón; luego, Bellingham también mantuvo un fuerte altercado verbal con Giuliano Simeone.
  • El triunfo consolida al Atlético en la pelea por el torneo y reaviva la histórica rivalidad del derbi madrileño con tintes internacionales de cara a los próximos duelos.
Resumen generado con IA

El triunfo 2-1 de Atlético de Madrid sobre Real Madrid por la séptima fecha de La Liga tuvo un duelo caliente dentro del Estadio Metropolitano. Cristian “Cuti” Romero y Jude Bellingham protagonizaron un fuerte cruce que incluyó gestos, insultos y hasta una referencia a la victoria de la Selección frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial.

El episodio comenzó durante una disputa por la pelota. El árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias interpretó inicialmente una infracción del futbolista inglés y decidió mostrarle la tarjeta amarilla.

Sin embargo, la jugada fue revisada por el VAR y la decisión cambió. El juez terminó sancionando una falta favorable a Real Madrid y amonestó a Romero por un pisotón.

La resolución provocó una discusión entre ambos futbolistas. En medio del intercambio, el defensor cordobés realizó gestos de llanto hacia Bellingham y aprovechó para recordarle el antecedente mundialista entre Argentina e Inglaterra.

“Dolió con Argentina, llorón”, lanzó Romero. La respuesta del mediocampista de Real Madrid fue inmediata. “Eres un cagón”, contestó.

Bellingham también se cruzó con Giuliano Simeone

La tensión no terminó con el intercambio entre Romero y Bellingham. El futbolista inglés protagonizó otro momento caliente, esta vez frente a Giuliano Simeone.

Ambos se enfrentaron cara a cara, se pechearon e intercambiaron insultos durante un partido que tuvo varios momentos de alta intensidad.

El hijo de Diego Simeone terminó siendo además uno de los protagonistas deportivos del encuentro. Giuliano generó el penal que derivó en el primer gol de Atlético de Madrid, en una acción que también terminó con la expulsión de Dean Huijsen.

Más tarde, Simeone volvió a resultar determinante al asistir a Jonathan David para ampliar la diferencia.

Atlético de Madrid terminó imponiéndose 2-1, pero el clásico dejó también la imagen del enfrentamiento entre Romero y Bellingham, con el argentino utilizando el último antecedente mundialista entre ambas selecciones para alimentar un cruce que elevó todavía más la temperatura del partido.

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