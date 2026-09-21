Cuti Romero se cruzó con Bellingham y le recordó el Mundial

El triunfo 2-1 de Atlético de Madrid sobre Real Madrid por la séptima fecha de La Liga tuvo un duelo caliente dentro del Estadio Metropolitano. Cristian “Cuti” Romero y Jude Bellingham protagonizaron un fuerte cruce que incluyó gestos, insultos y hasta una referencia a la victoria de la Selección frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial.