El capitán de Atlético de Madrid defendió a Julián Álvarez tras su pase frustrado a Barcelona: “Hay que dejarlo jugar”

A ese respaldo se sumó Giuliano Simeone, quien también defendió al delantero argentino después de su actuación frente a Liverpool. “Lo tienen que dejar tranquilo, está con nosotros. Dio una asistencia, casi hace un golazo, corrió un montón. Es un grandísimo jugador, importante, de los mejores del mundo, y estamos contentos de que esté con nosotros”, sostuvo el hijo del entrenador de Atlético de Madrid.