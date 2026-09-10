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El capitán de Atlético de Madrid defendió a Julián Álvarez tras su pase frustrado a Barcelona: “Hay que dejarlo jugar”

Koke respaldó al delantero argentino luego de su fallida transferencia y pidió que dejen atrás los rumores.

RESPALDO. Julián Álvarez recibió el apoyo de Koke y Giuliano Simeone después de su frustrado pase a Barcelona.
RESPALDO. Julián Álvarez recibió el apoyo de Koke y Giuliano Simeone después de su frustrado pase a Barcelona.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Koke defendió a Julián Álvarez en Inglaterra tras la derrota de Atlético de Madrid ante Liverpool en Champions, pidiendo el fin de los rumores sobre su frustrado pase a Barcelona.
  • Álvarez quiso ir a Barcelona y rechazó al Arsenal antes de ser titular ante Liverpool, donde aportó una asistencia y recibió también el apoyo de Giuliano Simeone.
  • El respaldo del plantel busca desactivar la presión mediática para consolidar al delantero argentino como pieza clave de Diego Simeone en la temporada europea.
Resumen generado con IA

Julián Álvarez fue titular por primera vez después de su frustrada transferencia a Barcelona y tuvo una actuación destacada en la derrota de Atlético de Madrid por 2-1 ante Liverpool, por la primera fecha de la Champions League. El delantero argentino asistió a Marcos Llorente para el gol del conjunto español y, después del partido, recibió el respaldo de su capitán.

Durante el mercado de pases europeo, Álvarez había manifestado su intención de jugar en Barcelona, pero Atlético de Madrid se mantuvo firme y decidió no negociar con el club catalán. En ese contexto también apareció Arsenal, que llegó a un acuerdo con la institución española, aunque el delantero rechazó la posibilidad de regresar a Inglaterra y finalmente optó por continuar en Madrid.

Con el mercado ya cerrado, el delantero quedó en Atlético de Madrid y Diego Simeone decidió incluirlo desde el arranque frente a Liverpool. Álvarez respondió con una asistencia para Llorente y estuvo cerca de marcar un gol, pero el equipo no pudo sostener la ventaja y terminó perdiendo 2-1 en Inglaterra. Tras el encuentro, Koke salió a respaldar al argentino y pidió que dejen atrás toda la especulación.

Koke pidió que dejen tranquilo a Julián Álvarez

El capitán de Atlético de Madrid fue contundente al referirse a la situación que atravesó su compañero. “Estamos muy cansados, sobre todo él. Al chico hay que dejarle, que juegue, que disfrute, que haga su trabajo, que es jugar al fútbol”, expresó ante la prensa, según declaraciones publicadas por Mundo Deportivo.

Koke también apuntó contra la cantidad de información que circuló durante los últimos meses sobre el futuro del delantero y reclamó que pueda enfocarse exclusivamente en su trabajo. “Entre todos tenéis que dejarle un poquito en paz, porque lleváis un verano un poco... cansino. Que dé lo mejor que tiene”, afirmó el referente español.

A ese respaldo se sumó Giuliano Simeone, quien también defendió al delantero argentino después de su actuación frente a Liverpool. “Lo tienen que dejar tranquilo, está con nosotros. Dio una asistencia, casi hace un golazo, corrió un montón. Es un grandísimo jugador, importante, de los mejores del mundo, y estamos contentos de que esté con nosotros”, sostuvo el hijo del entrenador de Atlético de Madrid.

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