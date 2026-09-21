El costo de la seguidilla: a Atlético Tucumán le faltaron piernas, falló por las bandas y pagó caro en el Minella

El local congestionó el medio para cortar la generación del “Decano” y llevarlo a jugar por afuera. Ahí estuvo el problema de la visita. Con el centro tapado, Atlético cargó casi todos sus ataques por la izquierda, con las subidas de Ignacio Galván y la insistencia de Nicolás Laméndola. Pero los extremos no rindieron. El "Chueco" eligió mal los caminos, perdió casi todos los duelos individuales y abusó de gambetas que no llevaron a nada. Por la derecha, Renzo Tesuri no encontró espacios ni se asoció con Leonel Di Plácido.