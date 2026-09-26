¿Se puede ser fan de un videojuego sin haber tocado un control?

No es inédito

Lo que Sega marca ya tiene antecedentes aunque no con un éxito masivo en cuanto a conquistar el segundo segmento. En la lista se apuntan Five Nights at Freddy's (FNAF) millones de personas conocen al detalle la historia, mitología y personajes de FNAF a través de videos de teoría (como los de Game Theorists), streams o la película, pero jamás han jugado por no gustarles el género de terror o sus mecánicas. Lo mismo ocurre con City Pop japonés o bandas sonoras virales (TikTok audio trends).