Récord histórico en el Quini 6: un apostador de Santa Fe ganó $8.800 millones

Un apostador de la ciudad de Reconquista, en la provincia de Santa Fe, ganó este domingo $8.800 millones, el premio más alto en la historia del Quini 6. La cifra millonaria surgió del sorteo de la modalidad Revancha, que tuvo un único ganador al coincidir con la combinación 05-15-25-33-40-45, informaron desde la Lotería de Santa Fe.
El pozo récord mantuvo en vilo al país durante semanas y marcó un hito en los 37 años del tradicional juego. Según un comunicado oficial, “el pozo creció a un ritmo nunca visto, impulsado por la expectativa generada en torno a un récord que parecía no tener techo”.
El impacto del sorteo no se limitó al premio mayor. Con más de un 1.700.0000 apuestas, el Quini reafirmó su capacidad de convocatoria y su atractivo como juego capaz de “cambiar la vida en un instante”, destacó la Lotería de Santa Fe.
El costo del ticket completo asciende a $2.500, discriminados en $1.500 para la modalidad Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini), $500 para la Revancha y $500 para la variante Siempre Sale. Los sorteos se realizan los miércoles y domingos.
En esta edición, además del premio mayor, otras modalidades quedaron vacantes:
- Tradicional: los números 01-07-15-29-40-45 no registraron ganadores.
- La Segunda: tampoco hubo aciertos para 04-16-29-31-34-45.
Sí hubo resultados en Siempre Sale, donde 70 apostadores obtuvieron más de $5 millones cada uno gracias a la combinación 05-14-17-29-33-43.
Cuánto queda realmente en el bolsillo
El premio extraordinario también abre interrogantes fiscales. Desde octubre de 2024, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sustituyó a la AFIP en la aplicación del impuesto sobre los premios de juegos de azar, en el marco de la Ley 20.630.
La normativa dispone que se retenga el 31% del 90% del total ganado, lo que reduce el monto efectivo que percibirá el afortunado jugador. ARCA recordó que este mismo esquema ya se había aplicado en un premio de más de $233 millones, antecedente que guía el tratamiento de cifras mayores como la actual.
Aun con la retención, el impacto económico para el ganador es fenomenal y confirma al Quini 6 como el juego poceado más popular del país, sostenido por su accesibilidad, los premios en escalada y una estrategia comercial que potencia la participación en todo el territorio nacional.