Récord histórico en el Quini 6: un apostador de Santa Fe ganó $8.800 millones

Un apostador de la ciudad de Reconquista, en la provincia de Santa Fe, ganó este domingo $8.800 millones, el premio más alto en la historia del Quini 6. La cifra millonaria surgió del sorteo de la modalidad Revancha, que tuvo un único ganador al coincidir con la combinación 05-15-25-33-40-45, informaron desde la Lotería de Santa Fe.