San Martín tendrá el apoyo de sus hinchas en Jujuy: cuándo salen las entradas y cómo comprarlas

El equipo jujeño llega después de empatar 1 a 1 con Deportivo Maipú en Mendoza y continúa entre los principales animadores de la zona. Para San Martín será una nueva oportunidad de medirse con un rival que pelea arriba, de intentar recortar una distancia que se volvió importante después de la derrota contra Atlético de Rafaela y sobre todo de sumar unidades para no llegar al final del torneo con problemas con el descenso.