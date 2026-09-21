San Martín tendrá el apoyo de sus hinchas en Jujuy: cuándo salen las entradas y cómo comprarlas

Resumen para apurados
- San Martín visitará este domingo a Gimnasia de Jujuy a las 21:00 por la Primera Nacional, con la habilitación de 1.500 entradas para hinchas tucumanos.
- El cotejo se retrasó por la Fiesta de los Estudiantes y llega tras la dura caída del Santo ante Rafaela, en un duelo clave para reponerse defensivamente.
- El equipo de Orfila necesita sumar puntos para alejarse de la zona de descenso y mantener chances de clasificación, a la espera de recuperar a jugadores lesionados.
Luego del golpe que recibió en Rafaela, el plantel “santo” retornó a los entrenamientos y trabajó durante la mañana con la necesidad de recuperar terreno y, sobre todo, volver a encontrar respuestas futbolísticas.
El próximo desafío será este domingo frente a Gimnasia de Jujuy, uno de los protagonistas de la parte alta de la zona B, en un partido que finalmente comenzará a las 21, cinco horas más tarde de lo previsto originalmente.
El encuentro había sido programado para las 16, pero la organización decidió modificarlo debido a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.
El viernes, el estadio 23 de Agosto será utilizado para la elección de la Representante Nacional de los Estudiantes y el show de Tan Biónica, por lo que el escenario deberá ser desarmado antes del duelo que será trascendental tanto para el “Lobo” como para el “Santo”.
Según explicó Walter Morales, presidente de Gimnasia, en diálogo con TodoJujuy, el cambio responde a la necesidad de contar con tiempo para esa tarea.
¿Cuándo saldrán a la venta las entradas?
El partido, además, contará con presencia de hinchas de San Martín. Gimnasia habilitará un sector para unas 1.500 personas y la venta de entradas será online (a partir de este martes en la web , con valores que pondrá la directiva local).
Para San Martín, el horario es apenas un detalle dentro de una semana en la que Alejandro Orfila tiene varias cuestiones por resolver. El técnico del “Santo” deberá trabajar tanto en la recuperación anímica como en la futbolística después de una caída que volvió a instalar dudas.
En Rafaela, el equipo consiguió ponerse dos veces en ventaja, pero no pudo sostener ninguna. Cuando recibió el 3-2, perdió capacidad de reacción y terminó sufriendo el cuarto tanto en el descuento. El análisis del partido marcó otra vez la fragilidad defensiva y la dificultad para sostener los buenos momentos.
El escenario tampoco permite distraerse con la pelea de abajo: el conjunto de La Ciudadela también debe sumar para mantener distancia de Chacarita, mientras todavía intenta recortar unidades hacia los puestos que entregan un lugar en la definición del torneo.
Ahora, Gimnasia de Jujuy aparece como una prueba todavía más exigente.
El equipo jujeño llega después de empatar 1 a 1 con Deportivo Maipú en Mendoza y continúa entre los principales animadores de la zona. Para San Martín será una nueva oportunidad de medirse con un rival que pelea arriba, de intentar recortar una distancia que se volvió importante después de la derrota contra Atlético de Rafaela y sobre todo de sumar unidades para no llegar al final del torneo con problemas con el descenso.
Mientras planifica el partido, Orfila sigue de cerca la evolución de los lesionados. Uno de los nombres que más atención concentra es Luca Arfaras, que atraviesa la última etapa de rehabilitación de una lesión muscular en el isquiotibial derecho. Durante la semana se evaluará su evolución para determinar si está en condiciones de volver a ser considerado.
También aparecen otras situaciones que generan expectativa. Matías “Caco” García, afectado por una sobrecarga muscular en el aductor izquierdo, ya estaría en condiciones de regresar y será seguido de cerca por el cuerpo técnico.
Gonzalo Rodríguez, mientras tanto, continúa con la evolución de la lesión en la pantorrilla izquierda, mientras que Álvaro Veliez se recupera de una tendinitis rotuliana en la rodilla derecha.
La presencia o ausencia de esos futbolistas puede modificar las alternativas de Orfila para armar el “11” titular. Pero antes de definir nombres, el entrenador deberá intentar que San Martín recupere confianza y sostenga durante más minutos lo que por momentos pudo mostrar contra “La Crema”. A esta altura, cada jornada pesa y cada punto adquiere otro valor.