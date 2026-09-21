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Conmebol confirmó los días y horarios de Boca-Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana

El “Xeneize” abrirá la serie el martes 13 de octubre en la Bombonera y definirá una semana después en Brasil. El estadio para la revancha todavía no fue confirmado.

CELEBRACIÓN. Así festejaron los jugadores de Boca tras la clasificación en Brasil
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Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Conmebol confirmó que Boca recibirá a Vasco da Gama el 13 de octubre en la Bombonera y definirá la semifinal de la Copa Sudamericana el 20 en Brasil.
  • El equipo de Arruabarrena accedió a esta instancia tras superar a San Pablo en cuartos de final, mientras que el conjunto brasileño eliminó a Independiente Santa Fe.
  • El vencedor disputará el título continental en la final única de Barranquilla ante el ganador de la llave entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.
Resumen generado con IA

Boca ya conoce el cronograma para afrontar uno de los grandes desafíos de la temporada. La Conmebol confirmó oficialmente los días y horarios de las semifinales de la Copa Sudamericana, instancia en la que el equipo de Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Vasco da Gama por un lugar en la definición continental.

El primer capítulo de la serie se disputará el martes 13 de octubre, desde las 21.30, en la Bombonera. De esta manera, Boca buscará aprovechar la localía para conseguir una ventaja antes de viajar a Brasil.

El encuentro tendrá además la particularidad de disputarse pocos días después de la finalización de la fecha FIFA, un aspecto que deberá tener en cuenta Arruabarrena para preparar el compromiso.

La revancha será exactamente una semana después. Boca visitará a Vasco da Gama el martes 20 de octubre, también desde las 21.30. Por el momento, resta definir el estadio en el que se disputará el encuentro decisivo en Brasil.

El camino de Boca hasta las semifinales

El “Xeneize” consiguió meterse entre los cuatro mejores después de superar a San Pablo en los cuartos de final. Boca ganó 1-0 el encuentro disputado en Buenos Aires y luego consiguió un empate 1-1 en el Morumbí para cerrar la clasificación.

Vasco da Gama, por su parte, obtuvo su boleto a las semifinales después de eliminar a Independiente Santa Fe.

Del otro lado del cuadro estarán Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. El partido de ida se jugará el miércoles 14 de octubre, desde las 19, en Belo Horizonte. La revancha quedó programada para el miércoles 21, también a las 19, en Montevideo.

Barranquilla espera por los finalistas

Los vencedores de ambas llaves avanzarán a la gran definición de la Copa Sudamericana. La final se disputará en Barranquilla, Colombia.

Así, Boca ya tiene marcado su calendario para buscar el pasaje al partido decisivo: primero recibirá a Vasco en la Bombonera y siete días después deberá definir la clasificación en territorio brasileño.

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