Boca empieza a recuperar piezas importantes para el tramo decisivo de la temporada

Resumen para apurados
- Ayrton Costa y Rodrigo Battaglia volvieron a entrenar en Boca Predio tras superar sus lesiones, de cara al tramo decisivo de la temporada de Boca.
- Costa no jugaba desde agosto por un desgarro y pubalgia, mientras que Battaglia fue operado en febrero del tendón de Aquiles; ambos serán bajas ante San Lorenzo.
- Su regreso ampliará las variantes del DT para los cuartos de la Copa Argentina y las semifinales de la Sudamericana, aumentando la competencia interna.
Boca recibió buenas noticias en medio de un tramo cargado de compromisos. Ayrton Costa volvió a sumar minutos de fútbol en Boca Predio después de casi un mes, mientras que Rodrigo Battaglia participó del ensayo y continúa avanzando en su recuperación.
Costa no juega desde el 23 de agosto frente a Racing, cuando debió ser reemplazado por Facundo "Jagger" Herrera tras sufrir un desgarro en el isquiotibial, al que se sumó una pubalgia. Si bien no estará disponible este domingo contra San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, ya trabaja pensando en reaparecer durante los próximos compromisos.
La situación de Battaglia es diferente. El futbolista fue operado en febrero por una tendinopatía crónica en el tendón de Aquiles derecho y todavía no está completamente recuperado. Su participación en el ensayo representa otro avance dentro del proceso, aunque tampoco estará frente al “Ciclón”.
Alternativas
La evolución de ambos representa una buena noticia para Rodolfo Arruabarrena de cara a un tramo decisivo, con los cuartos de final de la Copa Argentina frente a Racing y las semifinales de la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama en el horizonte.
Durante la ausencia de Costa, que se perdió los partidos ante Lanús, Vélez, Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba, además de la serie contra San Pablo, Lautaro Di Lollo y "Jagger" Herrera aprovecharon sus oportunidades.
Los dos juveniles se consolidaron como dupla central y actualmente corren con ventaja en la consideración del entrenador. Costa se acerca al regreso y podría aumentar la competencia en la defensa, mientras que Battaglia deberá completar su recuperación antes de volver a estar plenamente a disposición.