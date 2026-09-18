Boca empieza a recuperar piezas importantes para el tramo decisivo de la temporada

Costa no juega desde el 23 de agosto frente a Racing, cuando debió ser reemplazado por Facundo "Jagger" Herrera tras sufrir un desgarro en el isquiotibial, al que se sumó una pubalgia. Si bien no estará disponible este domingo contra San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, ya trabaja pensando en reaparecer durante los próximos compromisos.