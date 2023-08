Pablo Natale y la elegancia de darle un sistema al caos

En “Agotado, al borde de desistir” (casi al final del volumen), el narrador se sincera con la página en blanco: “Quiero escribir un libro que le vaya bien. Que me garantice diez años de paz. Paz, sí [...] Entonces qué hago otra vez escribiendo un libro inútil. Un libro solitario al que le vaya tan bien que ya no haga falta cubrirse, justificarse más. Adiós, preguntas. Adiós a esa sombra que me mira mientras escribo con una mueca en el rostro. Adiós a los fantasmas que acechan mi ex cama de pareja, adiós al mal sueño, a la cabeza apagada evitando ciertas preguntas que hay que evitar”. Este libro, que es una maraña de preguntas, todas íntimas y personales, biográficas pero también universales (qué onda con este planeta que está a punto de explotar, qué onda con el cambio climático, qué onda con la vida de los otros que siempre parece que les va mejor que a nosotros, qué onda con los hijos que no tuvimos, qué onda con aquellas personas que nos cruzamos sin querer y nos trasmiten un pantallazo de la vida que pudo ser), rompe con la monotonía de la rutina programada. Y a pesar de que los personajes, o la voz principal, nos relata la decadencia de los vínculos a través de su propia soledad, no cae en el monólogo aburrido y hartante de quien está todo el tiempo hablando de sí mismo.